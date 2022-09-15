Динамо - АЕК (Ларнака). Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Поражение в первом туре Лиги Европы требует от "Динамо" решительных действий во втором – права на ошибку практически нет. Пикантности ситуации добавляет тот факт, что киевляне сыграют против недавно побеждавшего "Днепр-1" соперника. И который, как и "Динамо", после первого тура остается с нулем в турнирной таблице.

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Матч второго тура группы В Лиге Европы "Динамо" - АЭК (Ларнака) состоится в четверг, 15-го сентября, в 22:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO.

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