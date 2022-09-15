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Динамо - АЕК (Ларнака). Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Динамо - АЕК (Ларнака): Смотреть Онлайн ⋇ Видео трансляция матча ⋇ 15.09.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Поражение в первом туре Лиги Европы требует от "Динамо" решительных действий во втором – права на ошибку практически нет. Пикантности ситуации добавляет тот факт, что киевляне сыграют против недавно побеждавшего "Днепр-1" соперника. И который, как и "Динамо", после первого тура остается с нулем в турнирной таблице.
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Матч второго тура группы В Лиге Европы "Динамо" - АЭК (Ларнака) состоится в четверг, 15-го сентября, в 22:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO.
Если у вас не будет возможности следить за видеоэфиром, предлагаем текстовую онлайн трансляцию матча – доступна в матч-центре UA-Футбол >>>
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