"Мы были хороши в обороне". Тренер АЕКа оценил победу над Динамо

Главный тренер АЕКа Ларнака Хосе Луис Ольтра высказался после победы над киевским "Динамо" (1:0) в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

"Украинским командам очень тяжело справляться, я их уважаю. Мы очень хорошо сыграли в обороне, удавалось переходить в атаку, футболисты показали высокий уровень сыгранности. Благодарен тем, кто пришел нас поддержать в Варшаве. У нас есть воины как на поле, так и вне его.

Мы хотим побеждать в каждой игре. Так что и на следующую игру - с "Фенербахче" - мы выйдем с мыслями о победе, хоть и понимаем, что достичь этого результата будет сложно. А пока переключаем внимание на наш ближайший матч в чемпионате Кипра", - сказал Ольтра на послематчевой пресс-конференции.