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"Мы были хороши в обороне". Тренер АЕКа оценил победу над Динамо

Лига Европы
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Кипрский клуб минимально переиграл киевлян

"Мы были хороши в обороне". Тренер АЕКа оценил победу над Динамо

Фото: aek.com.cy

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Главный тренер АЕКа Ларнака Хосе Луис Ольтра высказался после победы над киевским "Динамо" (1:0) в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

"Украинским командам очень тяжело справляться, я их уважаю. Мы очень хорошо сыграли в обороне, удавалось переходить в атаку, футболисты показали высокий уровень сыгранности. Благодарен тем, кто пришел нас поддержать в Варшаве. У нас есть воины как на поле, так и вне его.

Мы хотим побеждать в каждой игре. Так что и на следующую игру - с "Фенербахче" - мы выйдем с мыслями о победе, хоть и понимаем, что достичь этого результата будет сложно. А пока переключаем внимание на наш ближайший матч в чемпионате Кипра", - сказал Ольтра на послематчевой пресс-конференции.

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В статье: Динамо (Киев) Хосе Луис Ольтра АЕК (Ларнака)
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Источник:
aek.com.cy

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