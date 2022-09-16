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"Мы были хороши в обороне". Тренер АЕКа оценил победу над Динамо
Кипрский клуб минимально переиграл киевлян
Фото: aek.com.cy
Главный тренер АЕКа Ларнака Хосе Луис Ольтра высказался после победы над киевским "Динамо" (1:0) в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы.
"Украинским командам очень тяжело справляться, я их уважаю. Мы очень хорошо сыграли в обороне, удавалось переходить в атаку, футболисты показали высокий уровень сыгранности. Благодарен тем, кто пришел нас поддержать в Варшаве. У нас есть воины как на поле, так и вне его.
Мы хотим побеждать в каждой игре. Так что и на следующую игру - с "Фенербахче" - мы выйдем с мыслями о победе, хоть и понимаем, что достичь этого результата будет сложно. А пока переключаем внимание на наш ближайший матч в чемпионате Кипра", - сказал Ольтра на послематчевой пресс-конференции.
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