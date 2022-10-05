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Ренн – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 3-го тура группового раунда Лиги Европы между киевским "Динамо" и французским "Ренном".
За 2 тура подопечные Мирчи Луческу так и не набрали очков в своем квартете. Может, в рамках 250-го поединка для румынского специалиста в еврокубках "Динамо" сможет закинуть один или вовсе три зачетных пункта в турнирную таблицу группы B. Какой состав выставят хозяева на фоне засилья в лазарете? Справятся ли киевляне в центре поля без Шапаренко? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 6 октября – в 21:50 по киевскому времени.
Комментатор и режиссер трансляции: Влад Петрушевский
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