Тренер Ренна Женезио: Динамо находится не в лучших условиях, но их будет сложно обыграть

Главный тренер "Ренна" Бруно Женезио на предматчевой пресс-конференции поделился ожиданиями от домашнего матча с киевским "Динамо" в 3 туре Лиги Европы .

"Текущая ситуация, конечно, неидеальна для них: война, отсутствие стабильных условий для тренировок, постоянные переезды. Не лучшие условия для игры в футбол, но, несмотря ни на что, они по-прежнему очень хорошие футболисты, и "Динамо" — отличный клуб, который всегда выпускал очень хороших игроков. Я думаю, что в данный момент они хотят еще больше показать, что они сильные люди. Ожидаем очень сложное противостояние. Это очень слаженная команда с тренером с большим международным опытом.

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За нас будут болельщики, еще более многочисленные, чем на игре против "Фенербахче". Знаю, что наш клуб пригласил на игру 200 украинских беженцев. Считаю, что это очень хороший жест. Очевидно, что все мы солидарны с украинцами. То, что происходит сейчас у них дома, не нормально. Но прежде всего, для нас завтра футбольный матч против команды, которая покажет себя качественно и которую будет сложно обыграть", — сказал Женезио.