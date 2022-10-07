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0 очков после 3-х туров. Динамо замыкает турнирную таблицу группы
Кажется, это еще не конец
Фото: ФК Динамо Київ
Киевское Динамо в матче 3-го тура Лиги Европы на выезде
Таким образом, Динамо с нулем очков после 3-х туров остается на последнем месте в группе.
1-2 место делят Фенербахче и Ренн (по 7 баллов), на 3-м – АЕК.
Ну и напомним, что через неделю Динамо снова сыграет с Ренном – на этот раз уже в Польше.
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Комментарии (2)
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Litmanen (Черновцы)
07.10.2022 в 00:26
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vlotko (Броди)
07.10.2022 в 00:15
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