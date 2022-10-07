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0 очков после 3-х туров. Динамо замыкает турнирную таблицу группы

Лига Европы
Обновлено
(1 голосов)

Кажется, это еще не конец

0 очков после 3-х туров. Динамо замыкает турнирную таблицу группы

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Киевское Динамо в матче 3-го тура Лиги Европы на выезде проиграло Ренну со счетом 1:2. Киевляне привезли себе гол в самой концовке матча.

Таким образом, Динамо с нулем очков после 3-х туров остается на последнем месте в группе.

1-2 место делят Фенербахче и Ренн (по 7 баллов), на 3-м – АЕК.

Ну и напомним, что через неделю Динамо снова сыграет с Ренном – на этот раз уже в Польше.

0 очков после 3-х туров. Динамо замыкает турнирную таблицу группы - изображение 1
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В статье: Динамо (Киев)
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Комментарии (2)
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Litmanen (Черновцы)
07.10.2022 в 00:26
Від'ємно очолює (((
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vlotko (Броди)
07.10.2022 в 00:15
Хто швидше бігає той і виграє. Рен бігав як наелектризовані, Хімія працює на на високому рівні.
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