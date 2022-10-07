0 очков после 3-х туров. Динамо замыкает турнирную таблицу группы

Киевское Динамо в матче 3-го тура Лиги Европы на выезде проиграло Ренну со счетом 1:2 . Киевляне привезли себе гол в самой концовке матча.

Таким образом, Динамо с нулем очков после 3-х туров остается на последнем месте в группе.

1-2 место делят Фенербахче и Ренн (по 7 баллов), на 3-м – АЕК.

Ну и напомним, что через неделю Динамо снова сыграет с Ренном – на этот раз уже в Польше.