Продержаться у канатов и не вляпаться в историю. Акценты зрителя на играх Днепра-1 и Динамо в ЕК

Вчерашний вечер практически не оставил места для позитива. Одни отскакивают там, где, казалось бы, обязаны были выигрывать. Другие всю дорогу еле успевают отбиваться, а когда слабым утешением замаячил было результат, сами отдают победу сопернику. Увы, чуда нет – наш футбол продолжает регрессировать по печально известным причинам.

Между прочим, если верить клубному рейтингу УЕФА, мы были в роли условных андердогов в обоих случаях. Пусть даже преимущество "Ренна" над "Динамо" в три позиции не выглядит убедительным. Но мы-то знаем, что этот остров необитаем! И вы не поверите, но "Вадуц" в европейской табели о рангах расположен на 75 ступенек выше "Днепра-1" - в середине второй сотни клубов. Вот что опыт животворящий делает!

Понимаю, что сейчас выгляжу смешно, потому как речь идет об аутсайдере второго швейцарского дивизиона, и тем не менее. А в случае с "Ренном" наоборот: шестая на сегодня команда Франции априори должна иметь большее превосходство над девятой командой Украины.

Оба матча были зрелищными, пусть и уступили в этом действу с участием "Реала" и "Шахтера". Полтора десятка опасных эпизодов у ворот друг друга сообразили "Днепр-1" и "Вадуц", в Ренне насчитал их более десятка. Правда, менее содержательным здесь получился второй тайм, а в последние полтайма можно вспомнить лишь решающий гол.

Ду забил его на 89-й минуте: интрига жила почти весь матч, а точнее говоря, большую его часть – после ответного мяча, забитого Цыганковым на 33-й минуте. В Кошице, в этом смысле, было еще увлекательнее: Громов мог вырвать победу для днепрян уже перед самым финальным свистком. Уж чего-чего, а этого добра тоже было вдоволь.

Но заслужила ли команда Кучера победу? Она создала лишь на пару моментов больше соперника за игру и в целом смотрелась неубедительно. А временами, казалось, игроки "Вадуца" сами обалдевали от того, какими бэтменами они вырастали в наших глазах на поле. Что же касается победы "Ренна", то она должна была выражаться в более крупных цифрах. Не забудем и то, что "Динамо" реализовало свой поистине уникальный шанс.

Возвращаясь к "Днепру-1", отмечу, что в компенсированное время хорватский рефери вполне мог назначить пенальти в его ворота: отставленный локоть Громова в подпрыгнувшей "стенке" искусственно увеличивал объем тела на пути мяча, летевшего в сторону ворот. Повезло, что не было ВАРа.

К слову, эту ситуацию мне пришлось объяснять коллеге Юстасу буквально на пальцах. Он в Германии пытался смотреть матчи в интернете: подписаться на "Мегого" там невозможно, при всем желании (к вопросу о зрительской аудитории новых трансляторов еврокубков). И трансляция, то и дело, подвисала. Поэтому я, как в том анекдоте, напел ему Карузо.

Однако, думаю, "Вадуцу" все-таки повезло больше, когда тот же Громов не сумел замкнуть передачу Довбика буквально с линии ворот (!!!) под самую занавесочку. И да, как бы там ни было, но сказочно повезло и "Ренну", когда Попов стал соавтором его победного гола. Сколько ни говори о давлении, заставляющем ошибаться, но факт остается фактом.

Мухи отдельно, котлеты отдельно. Самой яркой личностью по сумме впечатлений от обоих матчей несомненно стал Пихаленок – участник обоих голов и почти всех голевых моментов днепрян. Следующим я назвал бы Довбика. И лишь после них Асиньона и Буриго из "Ренна".

Итак, после лихого начала в Кошице, по ходу поединка стало ясно, что задачей "Днепра-1" является не вляпаться в историю: победа "Вадуца" стала бы первой для команд из Лихтенштейна на групповом этапе еврокубков. Что ж, в эту лужу мы как бы не сели, но таки-обляпались изрядно.

Задача "Динамо" была предельно ясна с первых минут, когда его прижали к канатам воображаемого ринга – отмахаться всеми доступными способами. И получалось ведь худо-бедно, удалось даже провести разящий удар, но уже перед самым финальным гонгом дали слабину и нарвались-таки на нокаут.

Ну, с киевлянами-то нынче все понятно и, к сожалению, ожидаемо – нет повести печальнее на свете, как говорится. И предприимчивый Луческу все больше напоминает обреченного Хацкевича. Кризис – не то слово. Но что произошло с командой Кучера? Ведь она вчера изменила себе, остановившись после злосчастного гола Довбика в дебюте. Что и привело к известным последствиям.

Заговорили о возможном спаде. Не уверен. Почему-то подумалось о том, что, посчитав здесь дело решенным, игроки (тренер?) уже записали себе в актив три очка в группе и мыслями были в УПЛ, где им предстоит важный поединок с конкурентом за высокие места. Как ни крути, а столь заманчивые перспективы перед "Днепром-1" возникли впервые в его истории. То есть, рассчитывали на дежурную победу в эконом-режиме с оглядкой на первый фронт?

Так ли это, мы узнаем в воскресенье – увидев, насколько серьезные задачи сможет поставить перед днепрянами "Заря". Помнится, после неудачи с АЕКом они вынесли в одну калитку "Динамо". Как будет теперь? У киевлян же после вчерашнего облома может статься и вовсе подавленное состояние – но сумеет ли воспользоваться этим "Рух"?

Оставив за бортом балласт эмоций, обратим наши взоры в турнирные таблицы. Ничего непоправимого не произошло. "Днепр-1" занимает искомое второе место, и все в его руках, дабы не упустить путевку в плей-офф Лиги конференций. Есть надежда, что должные выводы воспоследуют, а негативный опыт – тоже опыт.

То, что команде Луческу нечего делать уже и в Лиге Европы, по-моему, очевидно стало давно. Поэтому нет ничего зазорного в том, чтобы сконцентрировать усилия на завоевании третьего места, которое отправит ее все в тот же "конференц-зал". Как говорится, третий сорт – не брак, какая-никакая Европа. Но и это еще суметь нужно, а с командой беда…

Но пока есть за что бороться, продолжаем смотреть и надеяться.

Мы играем во что захотим

Мы упали, и летим, и летим

А куда – не знаем, до поры, до поры

Мы слепые по законам игры…

Даст Бог, по пути за что-нибудь, да зацепимся. Главное – не разбиться при падении.