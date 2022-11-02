Луческу: В ЛЕ мы проигрывали матчи не потому, что соперники были сильнее нас

Главный тренер " Динамо " Мирча Луческу поделился ожиданиями от матч 6-го тура Лиги Европы с "Фенербахче", который состоится в четверг, 3 ноября.

- Мистер, мы хорошо знаем вас по работе в Турции, где вы добились больших успехов. Однако вы сказали, что сделаете все возможное, чтобы не позволить "Фенербахче" занять первое место в группе... Как вы можете прокомментировать это заявление? (вопрос от турецкого журналиста)

– Когда я такое говорил? Я не мог этого сказать, в частности потому, что хорошо знаю президента и тренера "Фенербахче". Конечно, в футболе может произойти что угодно, однако я такого не говорил, это не правда. К тому же, я очень хорошо знаю турецких журналистов, знаю, как они умеют изобретать новости, провоцировать и разжигать атмосферу перед матчами.

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- Против "Фенербахче" "Динамо" провело наибольшее количество поединков в этом сезоне. Считаете ли вы, что стамбульцы прогрессируют от матча к матчу?

- "Фенербахче" приобрело много очень хороших игроков с большим опытом, которые играют за свои сборные. Они предпринимают значительные усилия, чтобы создать качественную команду. У стамбульцев 25 игроков одного уровня, у них нет разделения на основную и резервную команды. Все футболисты – очень качественные и опытные, многим около 30 лет. Среди молодежи играют разве что Гюлер и Мор.

У нас противоположная ситуация – мы потеряли важных игроков, у нас играют молодые футболисты. В составе есть пятеро игроков в возрасте до 20 лет. Думаю, что мы совершили ошибку, настолько интенсивно играя благотворительные матчи весной. Кроме того сборники были заняты в своих национальных командах. Мы очень хорошо начали квалификацию Лиги чемпионов, но уступили большой команде – "Бенфике", которая также провела много хороших трансферов. С момента проигрыша "Бенфике" наши игроки начали терять мотивацию и очки в чемпионате.

Мы не проигрывали матчи, потому что соперники были сильнее нас. Все решали отдельные моменты: в Стамбуле пропустили на последних минутах, АЕКу проиграли из-за пропущенного со штрафного мяча, "Ренну" - подарив соперникам мяч после ошибок. Наши игроки находятся в очень сложной ситуации. Каждые два дня мы меняем города, стадионы, не имеем постоянного места для тренировочного процесса, не видим своих болельщиков.

У нас одна цель – выжить в этой ситуации и поддерживать лучший уровень, который можно сохранить. Однажды война завершится, а "Динамо" должно оставаться на своем уровне. Это бренд, клуб с большой историей и победоносными традициями.

Мы занимаем последнее место в группе, но думаю, что не заслуживаем там находиться.

- "Динамо" столкнулось с проблемой на позиции голкипера, потеряв Бущана и Бойко...

- После матча в Стамбуле мы потеряли Бущана и Шапаренко – двух очень важных для нас игроков. Шапаренко, являющийся нашим лучшим футболистом, оказался вне футбола на шесть месяцев.

Что касается Бущана, он уже вернулся и занимается вместе с командой. Посмотрим, сможет ли он сыграть, или мы вновь задействуем Нещерета. У нас очень молодая команда, и я уверен, что они будут очень мотивированы на этот матч. Лучший способ конкурировать с опытными соперниками – быть хорошо подготовленными и проинформированными. У "Фенербахче" очень опытные, качественные, способные и быстрые игроки. Но мы очень хорошо знаем о сильных сторонах каждого соперника, чтобы нивелировать их.