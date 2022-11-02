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Денис Гармаш: Главная задача – взять реванш за поражение в Стамбуле

Лига Европы
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Футболист Динамо пообщался с прессой в преддверии матча с Фенербахче

Денис Гармаш: Главная задача – взять реванш за поражение в Стамбуле

Фото - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Пресс-конференцию перед матчем шестого тура Лиги Европы против "Фенербахче" вместе с Мирчей Луческу посетил Денис Гармаш.

Напомним, что киевляне досрочно упустили шансы на выход из группы.

- Для "Динамо" матч с "Фенербахче" уже не имеет турнирной мотивации, в то же время для турок это поединок за первое место в группе. Какая задача стоит перед вашей командой в этой игре?

– Главная задача – это взять реванш за поражение в Стамбуле. И я уверен, что наши ребята сконцентрируются на все сто процентов и добудут положительный результат. Ведь такой клуб, как "Динамо", не может выходить на такие матчи, не настраиваясь на положительный результат.

Кроме того, мы будем играть за всю Украину, наших болельщиков, наших воинов. Поэтому у нас будет наивысшая мотивация.

Матч "Динамо" – "Фенербахче" состоится третьего ноября 2022-го года в 22:00. UA-Футбол проведет текстовую онлайн трансляцию поединка >>>

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В статье: Денис Гармаш Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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