ЛЕ. Динамо - Фенербахче 0:2. Последний штрих удручающей картины

После оглушительного провала в группе Лиги Европы "Динамо" пыталось что-то там кому-то доказать в последнем туре, уже не имевшем спортивной интриги. Мирча Луческу даже очертил свое намерение выпуском двух форвардов в основном составе. Также в основу вернулся Георгий Бущан. И он гораздо чаще оказывался в центре событий, чем нападающие Ванат и Беседин.

Ведь диктовал игру соперник – поэтому работы у вратаря "Динамо" было много. Общее между Бущаном, Бесединым и Ванатом то, что ни один из них не смог себя проявить, несмотря на разную степень занятости. Артем традиционно для себя растворился на поле, Ванат на стартовом отрезке упустил два момента, один из которых был особо удобным (после ошибки защитника "Фенербахче"). А Георгий не спас там, где мог. Например, в случае с первым голом. Пошла фланговая подача в направлении Валенсии, но Георгий на выходе вместо мяча сыграл… в Дениса Попова, поэтому Гюлер забивал уже на пустые ворота.

Бущан не "чудил" – он просто был безнадежным, как и вся команда. Повезло в середине тайма, когда после очередного выхода на ворота Валенсия сместился с мячом под острый угол и по пустой рамке пробивал с неудобной позиции. А вот Виллиан Арао создал для себя очень комфортный плацдарм – за спинами "динамовских" защитников после подачи углового. Так счет стал 0:2, что практически закончило агонию "Динамо". Жизненные процессы этой команды полностью угасли.

Не реанимировал их выход Гармаша и Кабаева. Очередной момент упустил Ванат, а Забарный получил две желтые и красную, которая приведет к дисквалификации в следующем еврокубковом матче, который будет Бог знает когда… Таковы теперь реалии: в контексте "Динамо" даже нет уверенности, что в следующем сезоне оно будет на международной арене.

Единственный, кто не терял лица – это Георгий Бущан, который выиграл дуэль "один на один" у Эннера Валенсии, а затем вытащил удар Линкольна со штрафного. Это позволило избежать разгрома. Но никак не украсило общей удручающей картины: худший еврокубковый сезон "Динамо" за последние семнадцать лет (в плане набора очков в Таблице коэффициентов).

И кто бы мог подумать о таком в начале футбольного года, когда "Динамо" претендовало на группу Лиги чемпионов…

ЛЕ. Группа В. Шестой тур

03.11.2022. Польша. Краков. "Краковия"

"Динамо" - "Фенербахче" 0:2

Голы: Арда Гюлер 23, Виллиан Аран 45+2

"Динамо": Георгий Бущан, Константин Вивчаренко (Александр Сирота 70), Денис Попов, Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев (Денис Гармаш 46), Владислав Ванат, Виктор Цыганков (Самба Диалло 86), Александр Тымчик, Илья Забарный, Виталий Буяльский (Александр Караваев 70), Артем Беседин (Владислав Кабаев 46)

"Фенербахче": Алтай Байындыр, Сердар Азиз, Виллиан Аран (Миха Зайц 73), Ферди Кадыоглу, Эннер Валенсия (Эмре Мор 64), Линкольн Оливейра дос Сантос (Эгзиян Алиоски 79), Брайт Осаи-Семюэл, Миши Батшуайи (Жоау Педру 64), Арда Гюлер (Ирфан Кахведжи 64), Мигел Креспу, Аттила Салай

Предупреждения: Денис Гармаш 51, Илья Забарный 57, Сергей Сидорчук 90+3 - Аттила Салай 66, Эмре Мор 90, Ирфан Кахведжи 90+4