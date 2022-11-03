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ЛЕ. Динамо - Фенербахче 0:2. Последний штрих удручающей картины

Лига Европы
(1 голосов)

Команда Мирчи Луческу закончила евросезон

ЛЕ. Динамо - Фенербахче 0:2. Последний штрих удручающей картины

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

После оглушительного провала в группе Лиги Европы "Динамо" пыталось что-то там кому-то доказать в последнем туре, уже не имевшем спортивной интриги. Мирча Луческу даже очертил свое намерение выпуском двух форвардов в основном составе. Также в основу вернулся Георгий Бущан. И он гораздо чаще оказывался в центре событий, чем нападающие Ванат и Беседин.

Ведь диктовал игру соперник – поэтому работы у вратаря "Динамо" было много. Общее между Бущаном, Бесединым и Ванатом то, что ни один из них не смог себя проявить, несмотря на разную степень занятости. Артем традиционно для себя растворился на поле, Ванат на стартовом отрезке упустил два момента, один из которых был особо удобным (после ошибки защитника "Фенербахче"). А Георгий не спас там, где мог. Например, в случае с первым голом. Пошла фланговая подача в направлении Валенсии, но Георгий на выходе вместо мяча сыграл… в Дениса Попова, поэтому Гюлер забивал уже на пустые ворота.

Бущан не "чудил" – он просто был безнадежным, как и вся команда. Повезло в середине тайма, когда после очередного выхода на ворота Валенсия сместился с мячом под острый угол и по пустой рамке пробивал с неудобной позиции. А вот Виллиан Арао создал для себя очень комфортный плацдарм – за спинами "динамовских" защитников после подачи углового. Так счет стал 0:2, что практически закончило агонию "Динамо". Жизненные процессы этой команды полностью угасли.

Не реанимировал их выход Гармаша и Кабаева. Очередной момент упустил Ванат, а Забарный получил две желтые и красную, которая приведет к дисквалификации в следующем еврокубковом матче, который будет Бог знает когда… Таковы теперь реалии: в контексте "Динамо" даже нет уверенности, что в следующем сезоне оно будет на международной арене.

Единственный, кто не терял лица – это Георгий Бущан, который выиграл дуэль "один на один" у Эннера Валенсии, а затем вытащил удар Линкольна со штрафного. Это позволило избежать разгрома. Но никак не украсило общей удручающей картины: худший еврокубковый сезон "Динамо" за последние семнадцать лет (в плане набора очков в Таблице коэффициентов).

И кто бы мог подумать о таком в начале футбольного года, когда "Динамо" претендовало на группу Лиги чемпионов…

ЛЕ. Группа В. Шестой тур
03.11.2022. Польша. Краков. "Краковия"
"Динамо" - "Фенербахче" 0:2
Голы: Арда Гюлер 23, Виллиан Аран 45+2

"Динамо": Георгий Бущан, Константин Вивчаренко (Александр Сирота 70), Денис Попов, Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев (Денис Гармаш 46), Владислав Ванат, Виктор Цыганков (Самба Диалло 86), Александр Тымчик, Илья Забарный, Виталий Буяльский (Александр Караваев 70), Артем Беседин (Владислав Кабаев 46)

"Фенербахче": Алтай Байындыр, Сердар Азиз, Виллиан Аран (Миха Зайц 73), Ферди Кадыоглу, Эннер Валенсия (Эмре Мор 64), Линкольн Оливейра дос Сантос (Эгзиян Алиоски 79), Брайт Осаи-Семюэл, Миши Батшуайи (Жоау Педру 64), Арда Гюлер (Ирфан Кахведжи 64), Мигел Креспу, Аттила Салай

Предупреждения: Денис Гармаш 51, Илья Забарный 57, Сергей Сидорчук 90+3 - Аттила Салай 66, Эмре Мор 90, Ирфан Кахведжи 90+4

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В статье: Динамо (Киев)
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Комментарии (56)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
04.11.2022 в 00:30
От щоб Шахтарю попав Ренн))) Щоб зняти всі питання!
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0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
04.11.2022 в 00:33
А Дніпру АЕК!
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0
0
aleks68
04.11.2022 в 00:23
вчера тут некоторые строчили и поливали шахтёр грязью.а сами где?в дерьме по уши."лучшая команда группы В", "фавориты сезона","вкдк".обделались дальше некуда.верной дорогой идёте.продолжайте в том же духе дырявые .....
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+1
0
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Spokoyno (Київ)
04.11.2022 в 00:26
Так гравці Шахтаря в ЛЧ дійсно стрибнули вище голови, а Динамо... присіло, або навіть прилягло.
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0
0
aleks68
04.11.2022 в 00:31
сейчас вылезут ..... и начнётся -"судья виноват", "переезды мешают" и т.п.
0
-1
metall5291 (Kharkiv)
04.11.2022 в 00:29
Шахтер сегодня, при полном отсутствии легионеров, на местных полусырых пацанах на голову выше. Даже учитывая вчерашний "влет". В том числе и потому, что Ахмет владеет, но не лезет куда не надо. По крайней мере хватает ума доверится специалистам, и не лезть самому.
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0
0
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Spokoyno (Київ)
04.11.2022 в 00:35
У Шахтаря нарешті молоді далі змогу засвітитися... І вона "землю риє", а в ДК був окремий поштовх, а наразі застой... Швайку в дупу для прискорення ніхто не вставив.
+1
0
metall5291 (Kharkiv)
04.11.2022 в 00:08
Этот клуб еще при славе кпсс и при Щербицком имел такие привилегии, которые не снились ни Реалу, ни Барселоне и вообще никому в мире. Но тогда они все-таки оправдывали это своей игрой и за них болели. Но, с приходом суркисов, игра ушла, не сразу, но постепенно. После поколения Шовковского, Реброва, Шевченко, Каладзе и многих других из команды "вышел воздух". Остались понты, непомерные амбиции и место трудоустройства для "динамовских сердец". Итог - разбитое корыто, которое даже не жалко.
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+2
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
04.11.2022 в 00:11
Дід з коритом)))))
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
04.11.2022 в 00:12
"Этот клуб еще при славе кпсс и при Щербицком имел такие привилегии, которые не снились ни Реалу, ни Барселоне и вообще никому в мире." (с) и за это местное глорьё прицепили буквосочетание "вк"! кстати, "вк", "опзж" - ничего не напоминает?))
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+4
-2
metall5291 (Kharkiv)
04.11.2022 в 00:12
100%
0
-1
Будєм разбіратся (Київ)
04.11.2022 в 00:15
В Барси привілеїв не було, а от Реал був улюбленим клубом диктатора Франко, судді боялись свиснути проти. Тому не треба розповідати. Щербицький був першою людиною в УРСР, але далеко не першим в Союзі. Дійсно , отримували кращих в Україні, як і зараз на пару з Шахтарем. Непомірних амбіцій в ДК не анонсувалось, виступили гірше ніж очікувалось. Слідкуй краще за гопніком-вбивцею Ярославським якщо ДК так дратує.
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0
0
metall5291 (Kharkiv)
04.11.2022 в 00:21
Я якось сам розберусь, за ким слідкувати без ваших порад.
0
0
avatar
Spokoyno (Київ)
04.11.2022 в 00:20
Так при СРСР весь футбол базувався в столицях... І Україна була не винятком. Бо професійних футбол, це гроши! Наразі це шалені бабки! А у братків "их просто нет" от і тримаються не відомо на чому. Раніше Чорноморець, Карпати то теж щось було, а зараз
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+1
-1
metall5291 (Kharkiv)
04.11.2022 в 00:22
згоден ++++
0
0
Тренерую (Столица)
04.11.2022 в 00:08
На этого старого маразматика луческу противно смотреть(((
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0
0
miruk 81 (львів)
04.11.2022 в 00:11
Думаю тут ніякий тренер не допоможе. З половиною футболістів потрібно прощатись. Вони грають цим складом досить давно при різних тренерах, результату нуль. А щодо тренера я б дав шанс Лужному. Тут потрібна жостка дисципліна.
Ответить
+1
-1
aleks68
04.11.2022 в 00:25
пусть продолжает дальше.главное не мешать цыгану
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+1
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
04.11.2022 в 00:07
Хтось пам'ятає, чи в ЛЕ команда яка стартувала з першого кошика так закінчувала на дні і без варіантів?
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0
0
Siren05 (Мариуполь)
04.11.2022 в 00:06
Лучшая игра ДК в этом году ( в смыслн самоотдачи), но класс у Фенера был выше, что и сказалось на результате. Но обе команды завелись и играли до конца так, как будто, что-то эта игра решала.
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0
-1
alex.belogubko (одесса)
04.11.2022 в 00:09
ты за кого говоришь за ДК--ШД или ДНЕПР--все позорники
Ответить
0
-1
aleks68
04.11.2022 в 00:15
любитель обос....ть всех.
0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
04.11.2022 в 00:09
Послухай комент діда, в нього всі матчі дуже видовищні і гарні!
Ответить
0
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
04.11.2022 в 00:05
Ща у ЧО выиграют и снова Гранды!
Ответить
+2
-1
Будєм разбіратся (Київ)
04.11.2022 в 00:09
ДК-Барселона: 4:0, 3:0. І в хороших клубів бувають провали. І так, в українському футболі, гранд.
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0
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
04.11.2022 в 00:13
Этот провал у Динамо уже 20 лет длится.
0
0
aleks68
04.11.2022 в 00:16
"лучшая команда группы В"
0
0
Будєм разбіратся (Київ)
04.11.2022 в 00:05
Добре що світло виключили , гру пропустив)
Ответить
+3
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
04.11.2022 в 00:14
Нічого нового, все як завжди в ЛЕ. Можна обговорити, як будь-яку попередню гру.
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0
0
alex.belogubko (одесса)
04.11.2022 в 00:05
если турки выиграли у ДК --- в Одессе должна быть победа ЧО --они выше на голову турков --правда ГРИ(шутка)--ЧО идёт уверенным шагом в 1 лигу и последнего места не кому не отдаст-выйдут звёзды укрфутбола старые но проверенные Бобко-Крава-Гладкий и супер игрок Штогрин
Ответить
0
-2
Trahforel (Чернигов)
04.11.2022 в 00:05
Таке дивитись можна хіба, якщо сурки за перегляд одного матчу дк будуть платити щонайменше тисячу гривень за тайм. Витримав героїчно до першого голу турків. Хочете посміятись? Поставив на Динамо. Подумав, ну колись же повинні народити , ага, дулю з маком. Стоп , це вони за 12 матчів в єврокубках виграли тільки 1 в основний час в цьому сезоні. Валерій Васильович скоро з могили встане.
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+1
0
Jovan Markoski
04.11.2022 в 00:04
ФК Дырка, уже теперь официально!
Ответить
+4
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
04.11.2022 в 00:07
фк дуnамо
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+3
0
avatar
Прocтo Тoлик (Одесса)
04.11.2022 в 00:04
дырявые мусора, пердяне, порадовали сегодня По пивку
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+2
-1
avatar
Spokoyno (Київ)
04.11.2022 в 00:04
Без сил і без бажання важко виграти навіть у "підміни"... Та ще не відомо, як відійде той же Ілля З... від того, що їм всі дірки закривали...
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0
-1
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Барселиниуc (землянин)
04.11.2022 в 00:15
і без вміння
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0
0
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Spokoyno (Київ)
04.11.2022 в 00:23
Та може щось і вміють... Просто облом показувати
0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
04.11.2022 в 00:03
Тут немає про що обговорювати, окрім лайки, а от дуже хочеться послухати нову серію дідуся, як вони гарно грали)))))
Ответить
+3
0
miruk 81 (львів)
04.11.2022 в 00:02
Думаю тут ніякий тренер не допоможе. З половиною футболістів потрібно прощатись. Вони грають цим складом досить давно при різних тренерах, результату нуль. А щодо тренера я б дав шанс Лужному. Тут потрібна жостка дисципліна.
Ответить
0
-1
Jovan Markoski
04.11.2022 в 00:01
Дырка есть дырка!! ДиНамО!!
Ответить
+3
-1
Дыр0к0л (Енакиево)
04.11.2022 в 00:00
Защеканцы дырявые, а еще на Шахту гнали!!
Ответить
+6
-1
aleks68
04.11.2022 в 00:28
бокасса и hoy против
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0
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
03.11.2022 в 23:58
Васильевич перевернулся.
Ответить
0
0
metall5291 (Kharkiv)
03.11.2022 в 23:59
многократно.
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0
0
Judаs (Київ)
04.11.2022 в 00:01
Він без суддівського корпусу нічого не міг.
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+1
-3
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
03.11.2022 в 23:58
Нічого нового..... Просто Динамо втратило більше на вартості футболістів, ніж розірвання контракту з тренером. А взагалі, то навряд чи хтось мав надію після всіх тих останніх матчів....
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0
0
KpaMapb (Краматорск)
03.11.2022 в 23:57
Хто як, а я сьогодні побачив бажання від гравців Динамо і від цього навіть сумніше
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+1
0
shat (киев)
03.11.2022 в 23:57
Слава богу этот позор Украины завершился , надеюсь в этом сезоне этооо не попадёт в еврокубки , и возможно сменят тренера , да и пол команды , но правда без смены руководства ничего не произойдёт ,
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+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.11.2022 в 23:58
там и так пол команды - женский
Ответить
+5
-2
avatar
Барселиниуc (землянин)
03.11.2022 в 23:59
+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.11.2022 в 23:56
Ответить
+3
-3
Djоn (Киев)
03.11.2022 в 23:56
В нас ще якийсь клуб більш ганебно виступав в ЛЄ, чи Динамо поставило рекорд на роки?
Ответить
+2
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
04.11.2022 в 00:00
Новий буде через рік в ЛН. Дідусь ще має контракт!
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+2
0
C_Ballack (Днепр)
03.11.2022 в 23:56
Да какие вам ещё нужны доказательства, что Динамо лучшая команда группы?
Ответить
+7
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.11.2022 в 23:57
аксиома не требует доказательств!
Ответить
+4
-1
vinn (Khmelnitskу)
03.11.2022 в 23:54
Це Суркіс казав, що в такий складний час потрібно дідів з села потішити футболом? Потішило його Динамо (ОПЗЖ), так потішило...
Ответить
+5
-1

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