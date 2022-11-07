  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Шахтер узнал соперника в Лиге Европы
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер узнал соперника в Лиге Европы

Лига Европы
(6 голосов)

Жребий брошен

Шахтер узнал соперника в Лиге Европы

фото - Getty Images

Новина українською

В понедельник состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы. Среди участников – донецкий "Шахтер", занявший в своей группе Лиги Чемпионов третье место.

Так что жребий определил в соперники для горняков представителя чемпионата Франции - "Ренн". Примечательно, что именно с этим клубом в группе ЛЕ встречалось киевское "Динамо".

Первый матч состоится на поле "Шахтера" 16 февраля, ответный матч – 23 февраля. Победитель противостояния выйдет в 1/8 финала Лиги Европы, где сыграет с одним из победителей группы ЛЕ.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига Европы Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(6 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (23)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
MaximSK (Киев)
07.11.2022 в 15:22
Ренн очень сильная команда, но если Шахтер сыграет также организованно как в первые 5 туров ЛЧ, будут шансы пройти, а если как последний матч с Лейпцигом, то шансов нет.
Ответить
0
0
avatar
adam4ik (Александрия)
07.11.2022 в 15:06
З самого дитинства вболіваю за Динамо... Про те що з ним коїться останні роки просто хочу промовчати!!! Але зараз як ніколи бажаю успіху ГІРНИКАМ!!! Щоб вони каменя на камені від них не оставили!!! Шахтар!!!! Тільки ПЕРЕМОГА!!!! Я волонтер!!! І точно знаю як бійці слідкують за футболом!!!! Шахтар, ви зараз за всю УКРАЇНУ!!!! Разом до перемоги!!!!
Ответить
+1
0
Trahforel (Чернигов)
07.11.2022 в 15:09
Все просто, вони дуже звикли катати хот-доги. Тому немає волі, в Європі набагато складніше шубкісу "порєшать". Саме тому не можуть нікого обіграти навіть в лє, маючи клас виконавців як мінімум точно вищий ніж у кіпріотів , які збирають збитих льотчиків після всяких осасун.
Ответить
0
0
Лекарь (село Дарниця)
07.11.2022 в 15:11
Я також вболівав за Динамо все життя. Але, зараз не можу вболівати, бо Динамо належить колаборантам-зрадникам. Коли суркісів посадять, або коли вони самі подохнуть, можливо, довіра до клубу відновиться
Ответить
0
0
Будєм разбіратся (Київ)
07.11.2022 в 15:03
Нормальний жереб! І цікаво подивитись як ШД зіграє на фоні ДК.
Ответить
+1
0
Лекарь (село Дарниця)
07.11.2022 в 15:08
Згоден. Впевнений, що зіграють гідно, особливо на фоні ДК
Ответить
+1
0
Лекарь (село Дарниця)
07.11.2022 в 14:53
Це якись знак від долі. Вдачі
Ответить
+3
0
avatar
scorpius (Ck)
07.11.2022 в 14:38
Норм жребий, играющая команда. На этой стадии только МЮ был не желателен.
Ответить
+3
0
Trahforel (Чернигов)
07.11.2022 в 14:43
Ренн - четверта команда Франції. Шахта - клуб з базар-ліги де половина матчів катають хот-доги і на стадіо ходить пару дідів і ультрас. Що ти верзеш? Ренн їх навіть не помітить.
Ответить
0
-2
aleks68
07.11.2022 в 14:44
полегчало убогий?болей за дЫрку и не ной
0
-3
Лекарь (село Дарниця)
07.11.2022 в 14:56
Що ти верзеш, трах-форєль? Зараз на футбол ніхто не ходить, у країні військовий стан!Алекс68, я тебе коли попустить? Начеб-то доросла людина, а поводиш себе, як полукацап якись
0
-1
Trahforel (Чернигов)
07.11.2022 в 15:00
Лекарь (село Дарниця) Дядьку, ви кеп. Я знаю , що ЗАРАЗ ніхто не ходить , не казав про ЗАРАЗ. Але пам'ятаю що було до 24.02.2022
0
0
Лекарь (село Дарниця)
07.11.2022 в 15:02
А що було? Ковід?
0
0
avatar
scorpius (Ck)
07.11.2022 в 14:56
Можеш патякати що завгодно, мені байдуже, я за свій клуб вболіваю, а не проти нього.
Ответить
0
0
Trahforel (Чернигов)
07.11.2022 в 15:05
Та вболівай. Хіба щось маю проти? Просто ти недооцінюєш ренн. Тут шанси 80 на 20 на користь жабоїдів. Вони сильніші ніж селтік. А із селтіком грали на рівні.
0
0
avatar
scorpius (Ck)
07.11.2022 в 15:33
Хто тобі сказав, що я його недооцінюю? Яж не написав, що Ренн легко прохідна команда, а що це нормальний жереб. Це ти якось безапеляційно поховав Шахтар. Легко звісно не буде. Будемо грати
0
0
avatar
vismut (Запорожье)
07.11.2022 в 14:26
То что доктор прописал ну и заодно можно будет сравниться с луческами Хотя я мечтал про МЮ
Ответить
+2
-1
Trahforel (Чернигов)
07.11.2022 в 14:23
Шахта на вихід. Може хоч Дніпру пощастить з суперником.
Ответить
0
-5
avatar
scorpius (Ck)
07.11.2022 в 14:36
На вихід до наступного раунду
Ответить
+3
0
Trahforel (Чернигов)
07.11.2022 в 14:45
Мрій далі) , до кінця лютого ще є час.
0
-2
aleks68
07.11.2022 в 14:45
ты уже на выходе?с палаты №6
Ответить
0
0
Trahforel (Чернигов)
07.11.2022 в 14:49
Я лишень дав тверезу оцінку. Я поціновувач футболу а не вболівальник якоїсь конкретної команди. Хоча, при рябоконі симпатизував Десні, один сезон вони сильно провели, навіть прослідковувалась думка на полі, те на що більшість команд упл неспроможні. Але закінчилось свято
0
-2
Trahforel (Чернигов)
07.11.2022 в 14:21
Ответить
0
-3

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде