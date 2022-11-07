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Шахтер узнал соперника в Лиге Европы
Жребий брошен
фото - Getty Images
В понедельник состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы. Среди участников – донецкий "Шахтер", занявший в своей группе Лиги Чемпионов третье место.
Так что жребий определил в соперники для горняков представителя чемпионата Франции - "Ренн". Примечательно, что именно с этим клубом в группе ЛЕ встречалось киевское "Динамо".
Первый матч состоится на поле "Шахтера" 16 февраля, ответный матч – 23 февраля. Победитель противостояния выйдет в 1/8 финала Лиги Европы, где сыграет с одним из победителей группы ЛЕ.
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