Шахтер узнал соперника в Лиге Европы

В понедельник состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы. Среди участников – донецкий "Шахтер", занявший в своей группе Лиги Чемпионов третье место.

Так что жребий определил в соперники для горняков представителя чемпионата Франции - "Ренн". Примечательно, что именно с этим клубом в группе ЛЕ встречалось киевское "Динамо".

Первый матч состоится на поле "Шахтера" 16 февраля, ответный матч – 23 февраля. Победитель противостояния выйдет в 1/8 финала Лиги Европы, где сыграет с одним из победителей группы ЛЕ.