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Грачев: Ренн - это не топ-клуб даже во Франции, среднестатистическая команда
Эксперт верит в положительный исход для горняков
ФК Шахтар
Экс-нападающий "
"Я скажу так: "Ренн“ — это не топ-клуб даже во Франции, а лишь среднестатистическая команда. Там нет больших звезд. Больше всего мне нравится их вратарь Стив Манданда, который хоть и в возрасте, однако он сейчас в порядке и прошел неплохой игровой путь в своей карьере.
Единственный плюс французов перед поединком с "Шахтером“ в том, что у них есть практика официальных матчей. Тогда же как „горняки“ проводили только товарищеские встречи.
Да, непросто будет "Шахтеру“ без Мудрика, ведь Михаил мог взять игру на себя, обыграть одного, двух, а то и трех оппонентов, тем самым давая пространство для партнеров, или сам мог решить судьбу эпизода. Поэтому я верю, что тренерский штаб найдет выход из этой ситуации.
Убежден, что "Шахтер“ обязательно забьет. И хочется верить, что „горняки“ не пропустят. Ставлю на минимальную победу "оранжево-черных“ — 1:0", — сказал Грачев.
Напомним, что матч Шахтер – Ренн начнется сегодня в 19:45, а UA-Футбол проведет
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