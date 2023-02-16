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Грачев: Ренн - это не топ-клуб даже во Франции, среднестатистическая команда

Лига Европы
(1 голосов)

Эксперт верит в положительный исход для горняков

Грачев: Ренн - это не топ-клуб даже во Франции, среднестатистическая команда

ФК Шахтар

Новина українською

Экс-нападающий "Шахтера" Виктор Грачев поделился ожиданиями от противостояния "горняков" с французским "Ренном" в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

"Я скажу так: "Ренн“ — это не топ-клуб даже во Франции, а лишь среднестатистическая команда. Там нет больших звезд. Больше всего мне нравится их вратарь Стив Манданда, который хоть и в возрасте, однако он сейчас в порядке и прошел неплохой игровой путь в своей карьере.

Единственный плюс французов перед поединком с "Шахтером“ в том, что у них есть практика официальных матчей. Тогда же как „горняки“ проводили только товарищеские встречи.

Да, непросто будет "Шахтеру“ без Мудрика, ведь Михаил мог взять игру на себя, обыграть одного, двух, а то и трех оппонентов, тем самым давая пространство для партнеров, или сам мог решить судьбу эпизода. Поэтому я верю, что тренерский штаб найдет выход из этой ситуации.

Убежден, что "Шахтер“ обязательно забьет. И хочется верить, что „горняки“ не пропустят. Ставлю на минимальную победу "оранжево-черных“ — 1:0", — сказал Грачев.

Напомним, что матч Шахтер – Ренн начнется сегодня в 19:45, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Виктор Грачев Шахтер (Донецк) Ренн
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Комментарии (1)
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caso46
16.02.2023 в 19:10
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них зачетные, уже второй месяц с ними уже в хорошем плюсе
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