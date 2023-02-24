Тренер Ренна: Иногда жизнь бывает жестокой, а пенальти – это рулетка

Главный тренер французского "Ренна" Бруно Женезио прокомментировал поражение от донецкого "Шахтера" в двухматчевом противостоянии 1/16 финала Лиги Европы.

– Нам неприятно и тяжело принимать поражение, ведь мы были в шаге от 1/8 финала Лиги Европы. Жизнь жестока, поэтому проигрывать тоже нужно уметь. Мы должны возвращаться в нормальное состояние, но сейчас это трудно сделать. Молодым игрокам хотел бы сказать, что я ими горжусь, им следует продолжать играть на таком же уровне и с такой же эффективностью. Особенно это касается завершающей части сезона, которая будет непростой.

– Проанализируйте по горячим следам игру против "Шахтера".

– Нам не хватило эффективности в атаке, хотя в первые 15 минут все было нормально. Мы создавали моменты, но в определенных ситуациях нам не хватало техники и агрессивности, чтобы доминировать. Действительно, мы держали игру под контролем, забили свой гол и перевели игру в овертаймы. Повторюсь: иногда жизнь бывает жестокой, а пенальти – это рулетка.

– Показалось, что во время овертаймов все игроки "Ренна" были полностью истощены.

– Да, усталость была, ведь мы отдали все силы в этих двух матчах. Следовало больше держать мяч, возможно, стоило усилить центр поля.

– Как после такого матча продолжать работать с Жануэлем Беллосяном?

– Ему сейчас очень тяжело, безусловно, игрок расстроен. До этого он провел три матча на хорошем уровне, но порой детали становятся решающими. Я понимаю, что он надолго запомнит эту игру, но я попросил Жануэля сконцентрироваться на том, что он делает хорошо. Ему всего 18 лет, и такие матчи только помогут ему прогрессировать. Его ждет хорошая карьера, а этот поединок будет в его памяти только плохим воспоминанием.

– Пенальти – не только лотерея, но и проверка на технику.

– Соглашаюсь, но после такого количества игрового времени под давлением результата пенальти – не просто упражнение на технику. Даже Марадона промахивался с отметки.

– Пенальти – это игра ума?

– Да, для меня футбол – это то, что ты делаешь на поле 95 минут. Нам даже удалось остаться в игре после двух промахов. И все же для меня пенальти – это не игра, а отвлеченный способ определения результата и лотерея. Но если говорить о матче, то, думаю, мы очень хорошо играли.

– Проанализируйте всю еврокампанию и подведите ее итоги.

– Мы многого добились, но для игры на евроарене нужен опыт. К сожалению, в последнее время мы допускали многие ошибки, поэтому не следует слишком высоко поднимать планку амбиций. У нас хорошая команда, надеюсь, болельщикам понравилась игра, но должны понимать, что порой все ошибаются. Сожалеем, что произошло именно так. Мы хотели и могли проходить дальше, но сейчас нам не хватило мастерства и опыта.

– Фактор опыта сыграл ключевую роль?

– Меня больше интересует, что у нас еще три месяца сезона. Нужно устанавливать новые цели и направляться к ним.

– Продолжительность этого матча может наложить свой отпечаток на воскресный поединок чемпионата?

– До воскресенья еще есть время, поэтому мы должны восстановиться и подготовиться.

– Все французские команды вылетели из Лиги Европы, как вы это прокомментируете?

– В чемпионате Франции достаточно хороших команд, также много легионеров, которые повышают уровень нашего футбола. Также сейчас немало молодых тренеров, поэтому затрудняюсь ответить, почему имеем такие результаты на евроарене. Этот вечер плох для всего французского футбола.

– Как выбирали тех, кто будет исполнять пенальти?

– Повторюсь: для меня пенальти – ментальное упражнение, и пробивал тот, кто был готов, – подытожил Женезио.