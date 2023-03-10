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Левченко: Фейеноорд выглядел намного лучше Шахтера, 1:1 еще не так плохо для горняков
В ответном матче будет тяжело
Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко, который большую часть своей карьеры провел в Нидерландах, поделился мнением о
"Фейеноорд" выглядел намного лучше "Шахтера", но 1:1 еще не так плохо для "горняков". Будет тяжело. До встречи в Роттердаме", – написал Левченко в Твиттере.
Напомним, что ответный матч команд состоится 16 марта.
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Источник:Twitter
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