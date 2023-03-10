Левченко: Фейеноорд выглядел намного лучше Шахтера, 1:1 еще не так плохо для горняков

Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко, который большую часть своей карьеры провел в Нидерландах, поделился мнением о первом матче 1/8 финала Лиги Европы "Шахтер" - "Фейеноорд" (1:1) .

"Фейеноорд" выглядел намного лучше "Шахтера", но 1:1 еще не так плохо для "горняков". Будет тяжело. До встречи в Роттердаме", – написал Левченко в Твиттере.