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Левченко: Фейеноорд выглядел намного лучше Шахтера, 1:1 еще не так плохо для горняков

Лига Европы
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В ответном матче будет тяжело

Левченко: Фейеноорд выглядел намного лучше Шахтера, 1:1 еще не так плохо для горняков

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко, который большую часть своей карьеры провел в Нидерландах, поделился мнением о первом матче 1/8 финала Лиги Европы "Шахтер" - "Фейеноорд" (1:1).

"Фейеноорд" выглядел намного лучше "Шахтера", но 1:1 еще не так плохо для "горняков". Будет тяжело. До встречи в Роттердаме", – написал Левченко в Твиттере.

Напомним, что ответный матч команд состоится 16 марта.

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В статье: Евгений Левченко Шахтер (Донецк) Фейеноорд (Роттердам)
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