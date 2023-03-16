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Фенербахче - Севилья: смотреть онлайн, live, прямая видеотрансляция матча Лиги Европы
В Турции ожидается битва
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 16 марта, в Лиге Европы состоятся ответные поединки 1/8 финала.
Много интересных матчей, из которых можно выделить поединок, в котором Фенербахче примет Севилью.
Первый поединок в Испании закончился победой Севильи со счетом 2:0, однако на Шюкрю Сараджоглу несладко приходится любому сопернику.
Так что, битва ожидается нешуточная.
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Лига Европы. 1/8 финала. Ответные матчи
16 марта. Начало в 19:45
Фенербахче – Севилья (первый матч – 0:2)
Трансляция – MEGOGO
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