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Фенербахче - Севилья: смотреть онлайн, live, прямая видеотрансляция матча Лиги Европы

Лига Европы
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В Турции ожидается битва

Фенербахче - Севилья: смотреть онлайн, live, прямая видеотрансляция матча Лиги Европы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 16 марта, в Лиге Европы состоятся ответные поединки 1/8 финала.

Много интересных матчей, из которых можно выделить поединок, в котором Фенербахче примет Севилью.

Первый поединок в Испании закончился победой Севильи со счетом 2:0, однако на Шюкрю Сараджоглу несладко приходится любому сопернику.

Так что, битва ожидается нешуточная.

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Лига Европы. 1/8 финала. Ответные матчи

16 марта. Начало в 19:45

Фенербахче – Севилья (первый матч – 0:2)

Трансляция – MEGOGO

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Севилья смотреть онлайн
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