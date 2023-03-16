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Металлист 1925 в Твиттере: Шахтер, идите обнимем

Лига Европы
(2 голосов)

Посопереживали горнякам

Металлист 1925 в Твиттере: Шахтер, идите обнимем

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

СММ-щики "Металлиста 1925" отреагировали на счет в матче между "Шахтером" и "Фейеноордом" в 1/8 финала Лиги Европы (1:7).

"Без слов… "Шахтер", идите обнимем", — говорится в сообщении в твиттере клуба.

После 4:0 был следующий твит: "Мы ждем 7".

Напомним, что 1,5 недели назад "Металлист 1925" проиграл "Шахтеру" в УПЛ со счетом 0:7.

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В статье: Шахтер (Донецк) Фейеноорд (Роттердам) Металлист 1925 (Харьков)
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Комментарии (2)
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download1 (huyersk)
16.03.2023 в 22:27
1925, а хто вам винен ? Шахтар забив гол престижу на відміну від вас!
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George_D (Харьков)
16.03.2023 в 23:19
2 голи Феєноорду за дві гри - це дійсно історична звитяга Шахтаря. Неважливо, скільки забьют суперники, головне забити хоча б 1 гол, і вже можна лишати поле з високо піднятою головою. Тут згоден, М-1925 ні на що не здатний. На відміну від Шахтаря, який здатний забити будь кому.
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