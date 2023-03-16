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Металлист 1925 в Твиттере: Шахтер, идите обнимем
Посопереживали горнякам
Getty Images/Global Images Ukraine
СММ-щики "Металлиста 1925" отреагировали на счет
"Без слов… "Шахтер", идите обнимем", — говорится в сообщении в твиттере клуба.
После 4:0 был следующий твит: "Мы ждем 7".
Напомним, что 1,5 недели назад "Металлист 1925" проиграл "Шахтеру" в УПЛ со счетом 0:7.
Без слів... @FCShakhtar ідіть обіймемо pic.twitter.com/nQqEKwMopK— FC Metalist 1925 (@metalist1925kh) March 16, 2023
Ми чекаємо на 7@Feyenoord @FCShakhtar pic.twitter.com/uRLmvnNAZU— FC Metalist 1925 (@metalist1925kh) March 16, 2023
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