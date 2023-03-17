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Бондаренко: Поражение от Фейеноорда - для нас это хоть и болезненный, но опыт

Лига Европы
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Сказка закончилась

Бондаренко: Поражение от Фейеноорда - для нас это хоть и болезненный, но опыт

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Хавбек "Шахтера" Артем Бондаренко прокомментировал разгромное поражение от "Фейеноорда" (1:7) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

"Наша сказка закончилась. Выигрываем и проигрываем - вместе! Для нас это хоть и болезненный, но опыт", - написал Бондаренко в Инстаграме.

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В статье: Шахтер (Донецк) Фейеноорд (Роттердам) Артем Бондаренко
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