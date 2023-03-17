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Бондаренко: Поражение от Фейеноорда - для нас это хоть и болезненный, но опыт
Сказка закончилась
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Хавбек "Шахтера" Артем Бондаренко прокомментировал
"Наша сказка закончилась. Выигрываем и проигрываем - вместе! Для нас это хоть и болезненный, но опыт", - написал Бондаренко в Инстаграме.
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