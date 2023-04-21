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Форвард Севилья признан игроком недели в Лиге Европы
Эн-Несири дважды забил "красным дьяволам"
УЕФА признала форварда "Севильи" Юссефа Эн-Несири лучшим игроком недели по итогам ответных матчей 1/4 финала Лиги Европы.
25-летний марокканец отличился дублем в победном матче против "Манчестер Юнайтед".
Юссеф в голосовании обогнал Гложека ("Байер"), Рабьо ("Ювентус") и Матича ("Рома").
В полуфинале испанская команда сыграет против туринского "Ювентуса".
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Источник:UEFA
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