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Форвард Севилья признан игроком недели в Лиге Европы

Лига Европы
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Эн-Несири дважды забил "красным дьяволам"

Форвард Севилья признан игроком недели в Лиге Европы

Новина українською

УЕФА признала форварда "Севильи" Юссефа Эн-Несири лучшим игроком недели по итогам ответных матчей 1/4 финала Лиги Европы.

25-летний марокканец отличился дублем в победном матче против "Манчестер Юнайтед".

Юссеф в голосовании обогнал Гложека ("Байер"), Рабьо ("Ювентус") и Матича ("Рома").

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В полуфинале испанская команда сыграет против туринского "Ювентуса".

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В статье: Севилья Юссеф Эн-Несири
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Источник:
UEFA

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