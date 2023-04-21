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Гол Дибалы признан лучшим за неделю в Лиге Европы

Лига Европы
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Пауло спас команду Моуриньо

Гол Дибалы признан лучшим за неделю в Лиге Европы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В концовке ответного матча 1/4 Лиги Европы форвард "Ромы" Пауло Дибала поразил ворота "Фейеноорда" и перевел игру в овертаймы. Где команда Жозе Моуриньо дожала соперника и оформила выход в полуфинал, где сыграет против "Байера".

УЕФА признал этот мяч аргентинца лучшим голом в ЛЕ.

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В статье: Рома (Рим) Фейеноорд (Роттердам) Пауло Дибала
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