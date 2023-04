Гол Дибалы признан лучшим за неделю в Лиге Европы

В концовке ответного матча 1/4 Лиги Европы форвард "Ромы" Пауло Дибала поразил ворота "Фейеноорда" и перевел игру в овертаймы. Где команда Жозе Моуриньо дожала соперника и оформила выход в полуфинал, где сыграет против "Байера".

УЕФА признал этот мяч аргентинца лучшим голом в ЛЕ.

???? The #UEL Goal of the Week winner is... ????@Heineken || #UELGOTW pic.twitter.com/Yu6F9Uc9VM