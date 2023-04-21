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Гол Дибалы признан лучшим за неделю в Лиге Европы
Пауло спас команду Моуриньо
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В концовке ответного матча 1/4 Лиги Европы форвард "Ромы" Пауло Дибала поразил ворота "Фейеноорда" и перевел игру в овертаймы. Где команда Жозе Моуриньо
УЕФА признал этот мяч аргентинца лучшим голом в ЛЕ.
???? The #UEL Goal of the Week winner is... ????@Heineken || #UELGOTW pic.twitter.com/Yu6F9Uc9VM— UEFA Europa League (@EuropaLeague) April 21, 2023
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