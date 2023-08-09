Славия - Днепр-1: где и когда смотреть онлайн матч Лиги Европы

Сыграет ли “Днепр-1” с “Зарей” в следующем раунде Лиги Европы? Для начала вице-чемпиону Украины нужно будет справиться с пражской “Славией” в третьем квалификационном раунде. Свой первый матч команда Александра Кучера проведет на выезде.

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Матч между “Славией" и "Днепр-1" состоится в четверг, 10 августа, на стадионе "Фортуна Арена" в Праге. Стартовый свисток раздастся в 20:00 по киевскому времени.

В прямом эфире на ТВ в Украине эту игру покажет канал "УНИАН". Также игру можно будет увидеть на Youtube канале Footballhub. Плеер с трансляцией будет доступен на UA-Футбол ближе к началу игры.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Славія - Дніпро-1 Смотреть трансляцию