  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Славия - Днепр-1: где и когда смотреть онлайн матч Лиги Европы
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Славия - Днепр-1: где и когда смотреть онлайн матч Лиги Европы

Лига Европы
(1 голосов)

Где покажут прямую трансляцию матча Днепра-1 против Славии

Славия - Днепр-1: где и когда смотреть онлайн матч Лиги Европы

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Сыграет ли “Днепр-1” с “Зарей” в следующем раунде Лиги Европы? Для начала вице-чемпиону Украины нужно будет справиться с пражской “Славией” в третьем квалификационном раунде. Свой первый матч команда Александра Кучера проведет на выезде.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч между “Славией" и "Днепр-1" состоится в четверг, 10 августа, на стадионе "Фортуна Арена" в Праге. Стартовый свисток раздастся в 20:00 по киевскому времени.

В прямом эфире на ТВ в Украине эту игру покажет канал "УНИАН". Также игру можно будет увидеть на Youtube канале Footballhub. Плеер с трансляцией будет доступен на UA-Футбол ближе к началу игры.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Славія - Дніпро-1
Смотреть трансляцию

Если вы не сможете увидеть матч, следите за ходом событий в Матч-центре UA-Футбол в текстовой трансляции. После финального свистка читайте аналитику по поводу матча в отчете, а также смотрите обзор опасных моментов.

По теме
yellow-arrow
Олег Венглинский: В игре со Славией будет сказываться отсутствие острого форварда
yellow-arrow
ЛЕ. Лудогорец без Пластуна в составе проиграл Астане
yellow-arrow
Хавбек Днепра-1: Очень хочется обеспечить еврокубковую осень
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига Европы телетрансляции Славия (Прага) СК Днепр-1 Где смотреть футбол
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде