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Славия - Днепр-1: где и когда смотреть онлайн матч Лиги Европы
Где покажут прямую трансляцию матча Днепра-1 против Славии
scdnipro1.com.ua
Сыграет ли “Днепр-1” с “Зарей” в следующем раунде Лиги Европы? Для начала вице-чемпиону Украины нужно будет справиться с пражской “Славией” в третьем квалификационном раунде. Свой первый матч команда Александра Кучера проведет на выезде.
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Матч между “Славией" и "Днепр-1" состоится в четверг, 10 августа, на стадионе "Фортуна Арена" в Праге. Стартовый свисток раздастся в 20:00 по киевскому времени.
В прямом эфире на ТВ в Украине эту игру покажет канал "УНИАН". Также игру можно будет увидеть на Youtube канале Footballhub. Плеер с трансляцией будет доступен на UA-Футбол ближе к началу игры.
Если вы не сможете увидеть матч, следите за ходом событий в Матч-центре UA-Футбол в
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