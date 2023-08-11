Лига Европы. Ляп Коваля не помешал Шерифу, победы Олимпиакоса, Зриньски и Карабаха

Сегодня проходят матчи 3-го раунда квалификации Лиги Европы. В нем участвуют 14 клубов; Украину представляет "Днепр-1", который померяется силами со "Славией".

Один матч был сыгран еще во вторник - в нем "Астана" минимально обыграла "Лудогорец" 2:1.

На этой неделе проходят только первые матчи; ответные состоятся 17 августа. Победители выйдут в плей-офф раунд квалификации ЛЕ, проигравшие - вылетят в плей-офф раунд Лиги конференций.

Чемпион Швеции-2022 убил интригу еще в Вильнюсе, не дожидаясь домашнего матча. "Жальгирис", вроде бы, пытался играть на равных, но кроме опасного удара от аргентинца (!) Горобцова перед перерывом ничего путного не создал.

Героем встречи стал сербский форвард "Хакена" Срджан Хрстич - у него дубль и голевой пас.

Srđan Hrstić ????????????????(2003) opens the scoring on his BK Häcken debut!!!

????️ @Qureshi_Thatpic.twitter.com/MatD6Id5N9 — Football Report (@FootballReprt) August 10, 2023

Отметим также, что матч обслуживала украинская бригада судей во главе с Николаем Балакиным. Скандальных решений от нее не было.

"Жальгирис" (Литва) - "Хакен" (Швеция) - 1:3

Голы: Хнид, 85 - Хрстич, 38, 47, Рюгард, 70

Что сказать? Видела Европа и более сильный "Карабах". После вылета из ЛЧ от "Ракува" азербайджанский гранд еле справился с ХИК в матче, где было очень много неиспользованных шансов с обеих сторон.

Победу "Карабаху" в итоге принес удар с рикошетом от новичка Жуниньо. Финны, однако, сохраняют оптимизм благодаря мячу Энтони Олусаньи и беспоряду в защите кавказцев - сегодня их лучшим игроком несомненно был вратарь Шахруддин Магомедалиев.

???? GOAL! Qarabağ 2-1 HJK



⚽️ Juninho Vieria

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"Карабах" (Азербайджан) - ХИК (Финляндия) - 2:1

Голы: Леандро Андраде, 55, Жуниньо, 85 - Олусанья, 77

Матч команд из недружественных нам территорий. Что забыл на воротах тираспольского "Шерифа" Макс Коваль - загадка.

По матчу - "Шериф" был на две головы выше. Удары, владение, моменты - все удавалось только хозяевам. Их форвард Давид Анкейе, как показалось, имеет хорошие задатки, чтобы играть даже на более высоком уровне.

БАТЭ забил гол престижа единственным ударом в створ ворот, и все для этого сделал Коваль - просто зацените этот ляп.

GOAL! Sheriff 3-1 BATE Borisov (49 Sidi Bane) pic.twitter.com/9xMxCrF2Uw — Qureshi Just That (@Qureshi_That) August 10, 2023

"Шериф" (Молдова) - БАТЭ (Беларусь) - 5:1

Голы: Анкейе, 12, 47, Бадоло, 32, Янсане, 90+3, 90+7 - Бане, 50

Отчет о совершенно безнадежном поражении вице-чемпиона Украины в Праге читайте отдельно в этом материале.

"Славия" (Чехия) - "Днепр-1" (Украина) - 3:0

Голы: Шранц, 5, 38, Валлем, 81

Здесь песенка исландцев уже спета. Они провалили старт матча, пропустив трижды, а на 31-й минуте Эйнарссон еще и красную заработал. Дальше можно было не играть.

Касательно "Зриньски" - боснийский он, скорее, формально. По факту, это клуб хорватского меньшинства; большинство игроков - хорваты. Отсюда и финансы, с помощью которых "Дворяне" выиграли два последних чемпионата.

GOAL! Zrinjski Mostar 3-0 Breidablik (29 Tomislav Kis) pic.twitter.com/LKv5yRrace — Qureshi Just That (@Qureshi_That) August 10, 2023

"Зриньски" (Босния и Герцеговина) - "Брейдаблик" (Исландия) - 6:2

Голы: Киш, 2, 30, Малекинушич, 21, 40, Бильбия, 33, Иванчич, 55 - Людвикссон, 64, Эйольфссон, 74

Неплохой по качеству матч примерно равных по классу соперников, но все же греки были острее.

Победу "Оли" принесла первая же атака - это Фортунис с сопротивлением мощно пробил со средней дистанции.

Ούτε να γνωριστούνε δεν πρόλαβαν... Κατευθείαν κρεβάτι!!! pic.twitter.com/nMFRTbnPjz — Panais (@Wyrlpx99hhKzSky) August 10, 2023

В дальнейшем лучший момент забить также имели именно хозяева - удар Пепа Бьеля приняла на себя штанга. У гостей лучший момент упустил нигериец Арокодаре - имея вагон времени, он не пробил Пасхалакиса из убойной позиции. Впрочем, даже так интрига перед ответкой жива.

"Олимпиакос" (Греция) - "Генк" (Бельгия) - 1:0

Гол: Фортунис, 1