Лига Европы. Пластун и Коваль идут дальше, вылет белорусов, провал Астаны

Сегодня проходят ответные матчи 3-го раунда квалификации Лиги Европы. В нем участвуют 14 клубов; Украину представляет "Днепр-1", которому противостоит "Славия".

Первые матчи этой стадии были сыграны неделю назад; почитать о них можно здесь.

Напомним, победители пар выйдут в плей-офф раунд квалификации ЛЕ, проигравшие - вылетят в плей-офф раунд Лиги конференций.

Не "Карабах" обыграл финнов, а они сами себя обыграли.

ХИК забил уже на старте после ляпа защиты азербайджанцев, но уже на 16-й минуте остался вдесятером, и это решило все. На второй тайм хозяев просто не хватило, как итог - два пропущенных гола, хотя их могло быть и больше.

Просто зацените свободу, которую предоставили во вратарской экс-игроку" Лиона" и "Лилля" Ясину Бензия. Возможно, это самый легкий гол в его карьере.

ХИК (Финляндия) - "Карабах" (Азербайджан) - 1:2 (первый матч - 1:2)

Голы: Хостикка, 10 - Байрамов, 45+3 (с пенальти), Бензия, 55

А вот здесь борьбы не вышло вообще. Литовский интернационал, где нашлось место игрокам сразу из девяти стран, развалился в гостях точно так же, как и в Вильнюсе неделю назад.

Тогда героем для "Хакена" стал Срджан Хрстич, оформивший 2+1; сегодня же в лидеры выбился Ибрагим Садик, у которого два гола и две результативные передачи. На фоне "Жальгириса" ганец выглядел, будто праймовый Мане.

Hrstić puts Häcken ahead against Žalgiris in #UEL qualifiers.



Srđan scores again after scoring twice and assisting in first leg in Lithuania.pic.twitter.com/JXOm2QdleQ — Specijal'sta (@umigre1892) August 17, 2023

"Хакен" (Швеция) - "Жальгирис" (Литва) - 5:0 (первый матч - 3:1)

Голы: Хрстич, 28, Густафсон, 56, Садик, 63, 73 (с пенальти), Сонко, 90+3

Исландцы попытались исправиться за катастрофичный выезд в Мостар, но это было слишком сложно.

Забить в итоге получилось один мяч. Еще один судья отменил после подсказки ВАР; также исландцы один раз пробили в штангу со второго этажа. Неплохо, если бы не выездные 2:6.

"Брейдаблик" (Исландия) - "Зриньски" (Босния и Герцеговина) - 1:0 (первый матч - 2:6)

Гол: Яковлевич, 55 (автогол)

Казахов на поле чемпиона Болгарии хватило только на первый тайм. Дальше в перерыве вышел наш Игорь Пластун - и легкая жизнь для форвардов "Астаны" закончилась.

Ну, а если чуть серьезнее, то просто скоростью и индивидуальным мастерством задавили болгары соперника. Просто посмотрите, как решил сложный эпизод их капитан Кирилл Десподов.

"Лудогорец" (Болгария) - "Астана" (Казахстан) - 5:1 (первый матч - 1:2)

Голы: Текпетей, 25, 50, Петровский, 47, 58, Десподов, 67 - Дарбо, 29

Ну наконец-то вылетел из еврокубков БАТЭ. Само участие белорусов в еврокубках оставим на совести чиновников из УЕФА, которые, кажется, забыли события февраля-марта 2022 года.

По игре - "Шериф" ни на секунду не забывал, что дома победил 5:1, поэтому и темп был соответствующий. Один из голов белорусы забили после невнятной игры Макса Коваля - он вообще не ожидал удара с фланга и застыл в полупозиции.

GOAL! BATE Borisov 1-0 Sheriff (25 Artem Kontsevoy)

Top: 2-5 pic.twitter.com/6kJ9CP6b7p — SJT (@SJTJustThat) August 17, 2023

БАТЭ (Беларусь) - "Шериф" (Молдова) - 2:2 (первый матч - 1:5)

Голы: Концевой, 25, Лаптев, 90+4 - Рикардиньо, 40 (с пенальти), Луваннор, 45+2 (с пенальти)

Буквально вымучил путевку в следующий раунд "Олимпиакос". Матч в Бельгии был равным, но греки нашли себе союзника.

Пусть форвард "Генка" Джозеф Пейнтсил открыл счет, но после этого он не реализовал пенальти, а на 65-й минуте оставил свою команду в меньшинстве.

"Олимпиакос" долго не мог этим воспользоваться, но на 96-й минуте, когда почти никто не сомневался в дополнительном времени, Сотирису Александропулосу удался отменный удар с линии штрафного. Красота, да еще какая важная!

SUPER SUB SOTIRIS ALEXANDROPOULOS ????????(2001) WINS IT DEEP INTO STOPPAGE-TIME!!!

????️ @SJTJustThat pic.twitter.com/SazlYlhY9N — Football Report (@FootballReprt) August 17, 2023

"Генк" (Бельгия) - "Олимпиакос" (Греция) - 1:1 (первый матч - 0:1)

Голы: Пейнтсил, 30 (с пенальти) - Александропулос, 90+6

Отчет о вылете днепрян из Лиги Европы-2023/24 читайте в отдельном материале.

"Днепр-1" (Украина) - "Славия" (Чехия) - 1:1 (первый матч - 0:3)

Голы: Рубчинский, 45+1 - Юречка, 52