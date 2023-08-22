Русин все-таки не сыграет со Славией - у него снова возникли проблемы на тренировке

Форвард "Зари" Назарий Русин все-таки не сыграет в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы против "Славии".

Ранее была информация, что Назарий уже восстановился после травмы и готов отправиться с командой на поединок, однако сейчас ТаТоТаке ее подкорректировало.

Футболист действительно тренировался с командой во Львове и на последней тренировке перед выездом в Люблин почувствовал боль в креплении приводной мышцы.

Поэтому руководством клуба было принято решение не рисковать здоровьем игрока – Назарий остался во Львове, продолжает лечиться, работает индивидуально с терапевтом и ждет возвращения команды.

Отметим, что 24-летний форвард сыграл в первых двух турах УПЛ, однако затем порядка двух недель пропустил из-за травму.

Поединок "Славия" - "Заря" пройдет в Праге, в четверг 24 августа. Начало - в 20:00 по киевскому времени.