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Русин не поехал с Зарей на ответный матч со Славией
Прощального матча не будет
Фото: Аліна Єрофеєва
Луганская "
В составе делегации не оказалось форварда Назария Русина, сообщает ТаТоТаке.
По данным источника, футболист все еще не восстановился после травмы и продолжает работать по индивидуальному графику во Львове.
Ожидалось, что этот матч станет последним, своеобразным прощальным поединком для 25-летнего Русина в форме луганского клуба накануне
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