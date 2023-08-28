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Русин не поехал с Зарей на ответный матч со Славией

Лига Европы
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(1 голосов)

Прощального матча не будет

Русин не поехал с Зарей на ответный матч со Славией

Фото: Аліна Єрофеєва

Новина українською

Луганская "Заря" отправилась на ответный матч Лиги Европы против "Славии", который пройдетв польском Люблине.

В составе делегации не оказалось форварда Назария Русина, сообщает ТаТоТаке.

По данным источника, футболист все еще не восстановился после травмы и продолжает работать по индивидуальному графику во Львове.

Ожидалось, что этот матч станет последним, своеобразным прощальным поединком для 25-летнего Русина в форме луганского клуба накануне трансфера в "Сандерленд".

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В статье: Заря (Луганск) Славия (Прага) Назарий Русин
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (1)
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trafalgar (Запорожье)
28.08.2023 в 21:47
ненавижу руководоство Зари,ну бестолковые шо капец
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