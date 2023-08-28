Русин не поехал с Зарей на ответный матч со Славией

Луганская " Заря " отправилась на ответный матч Лиги Европы против "Славии", который пройдетв польском Люблине.

В составе делегации не оказалось форварда Назария Русина, сообщает ТаТоТаке.

По данным источника, футболист все еще не восстановился после травмы и продолжает работать по индивидуальному графику во Львове.