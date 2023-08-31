Хахлев: Заря нацелена только на победу. 0:2 - не такой большой гандикап

Полузащитник "Зари" Алексей Хахлев поделился ожиданиями от ответного матча плей-офф раунда Лиги Европы с чешской "Славией". Первый поединок закончился поражением луганчан 0:2.

- В первую очередь, хочу заверить, что команда 100 процентов будет нацелена только на победу. Счет 2:0 - это не такой большой гандикап. В мировом футболе отыгрывались гораздо большие счета. Уверен, что те, кто будет завтра на поле, отдадут все силы и покажут максимум, чтобы получить положительный результат для команды, для клуба и страны в целом.

- За последний месяц у вас было много переездов?

- К сожалению, все это происходит, потому что в нашей стране продолжается война. Вчера был день памяти тех, кто отдал свою жизнь за Украину. Пользуясь возможностью находиться здесь, хотелось бы поблагодарить тех людей, которые защищают нашу страну и тех, которых, к сожалению, уже нет рядом с нами...

Обстоятельства, в которых мы находимся, делают нас только сильнее. Никто из руководителей клуба, из игроков, тренеров и персонала клуба не жалуются на это, потому что все понимают, в каких реалиях мы живем. Будем делать все от себя зависящее, чтобы завтра пройти это испытание и достойно представить Украину на международной арене.

- В "Славии" есть два игрока из Нигерии, против которых ваша сборная играла на молодежном чемпионате мира. Вы также играли тогда.

- Да, мы разговаривали перед пресс-конференцией на эту тему с тренером. Я помню этих ребят. Один из них тогда не забил пенальти. Надеюсь, завтра ситуация повторится (улыбается).

Матч "Заря" - "Славия" состоится сегодня, 31 августа и начнется в 20:00.