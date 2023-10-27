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Гаттузо дает результат. Марсель – АЕК (Афины) 3:1. Обзор матча, видео голов

Лига Европы
(1 голосов)

Марсель - АЕК (Афины) ⋉ 3:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 26.10.2023 ⋇ Лига Европы на UA-Футбол

Гаттузо дает результат. Марсель – АЕК (Афины) 3:1. Обзор матча, видео голов

world-today-news

UA-Футбол
Новина українською

"Марсель" в начале сезона находился в огромном кризисе. Он еще не прошел, но дышать немного стало легче. Приход Рино Гаттузо на тренерский мостик дает надежду провансальцам на выздоровление. В третьем туре Лиги Европы они в частности уверенно победили АЕК.

Марсель. "Велодром"

"Марсель" (Франция) - АЕК (Греция) - 3:1

Голы: Витинья, 27, Арит, 60 (с пенальти), Верету, 69 (с пенальти) - Пинеда, 53

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В статье: Дженнаро Гаттузо АЕК (Афины) Марсель
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