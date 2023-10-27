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Де Дзерби держит уровень. Брайтон – Аякс 2:0. Обзор матча, видео голов

Лига Европы
(1 голосов)

Брайтон - Аякс ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 26.10.2023 ⋇ Лига Европы на UA-Футбол

Де Дзерби держит уровень. Брайтон – Аякс 2:0. Обзор матча, видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

У "Аякса" продолжается ужасающий кризис. Амстердамцы не выигрывают уже в девяти матчах подряд, имеют худший старт сезона в своей истории, плетутся в хвосте таблицы как в чемпионате, так и в Лиге Европы. Одним словом, все плохо. А вот бывший тренер "Шахтера" Де Дзерби уровень держит. Он с удовольствием воспользовался кризисом соперника, победив его 2:0.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Лиги Европы.

Группа B

"Брайтон" – "Аякс" 2:0

Голы: Жуан Педро (42), Фати (53)

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В статье: Аякс (Амстердам) Брайтон энд Хоув Альбион
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