Де Дзерби держит уровень. Брайтон – Аякс 2:0. Обзор матча, видео голов

У "Аякса" продолжается ужасающий кризис. Амстердамцы не выигрывают уже в девяти матчах подряд, имеют худший старт сезона в своей истории, плетутся в хвосте таблицы как в чемпионате, так и в Лиге Европы. Одним словом, все плохо. А вот бывший тренер "Шахтера" Де Дзерби уровень держит. Он с удовольствием воспользовался кризисом соперника, победив его 2:0.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Лиги Европы.

Группа B

"Брайтон" – "Аякс" 2:0

Голы: Жуан Педро (42), Фати (53)