Украинец оказался в топ-5 голкиперов Лиги Европы по количеству сейвов

Официальный сайт УЕФА опубликовал статистические данные группового этапа Лиги Европы.

Украинец Максим Коваль, защищающий ворота "Шерифа", вошел в топ-5 голкиперов данной стадии по количеству совершенный сейвов. За шесть проведенных матчей Коваль 22 раза спасал свою команду. Столько же сейвов и у вратаря "Штурма" Кьелла Схерпена.

Отметим, что в плей-офф турнира "Шериф" не прошел. Молдавская команда заняла четвертое место, набрав 1 зачетный пункт.

Топ-5 выглядит следующим образом:

1. Вана ("Арис" Лимасол) – 30

2. Владан Ковачевич ("Ракув") – 27

3. Андрей Лунев ("Карабах") – 23

4-5. Максим Коваль ("Шериф") – 22

4-5. Кьел Схерпен ("Штурм") – 22