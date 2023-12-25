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Украинец оказался в топ-5 голкиперов Лиги Европы по количеству сейвов
Максим Коваль отлично провел групповой этап турнира
Фото: Instagram
Официальный сайт УЕФА опубликовал статистические данные группового этапа Лиги Европы.
Украинец Максим Коваль, защищающий ворота "Шерифа", вошел в топ-5 голкиперов данной стадии по количеству совершенный сейвов. За шесть проведенных матчей Коваль 22 раза спасал свою команду. Столько же сейвов и у вратаря "Штурма" Кьелла Схерпена.
Отметим, что в плей-офф турнира "Шериф" не прошел. Молдавская команда заняла четвертое место, набрав 1 зачетный пункт.
Топ-5 выглядит следующим образом:
1. Вана ("Арис" Лимасол) – 30
2. Владан Ковачевич ("Ракув") – 27
3. Андрей Лунев ("Карабах") – 23
4-5. Максим Коваль ("Шериф") – 22
4-5. Кьел Схерпен ("Штурм") – 22
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