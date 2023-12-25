  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Украинец оказался в топ-5 голкиперов Лиги Европы по количеству сейвов
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украинец оказался в топ-5 голкиперов Лиги Европы по количеству сейвов

Лига Европы

Максим Коваль отлично провел групповой этап турнира

Украинец оказался в топ-5 голкиперов Лиги Европы по количеству сейвов

Фото: Instagram

Новина українською

Официальный сайт УЕФА опубликовал статистические данные группового этапа Лиги Европы.

Украинец Максим Коваль, защищающий ворота "Шерифа", вошел в топ-5 голкиперов данной стадии по количеству совершенный сейвов. За шесть проведенных матчей Коваль 22 раза спасал свою команду. Столько же сейвов и у вратаря "Штурма" Кьелла Схерпена.

Отметим, что в плей-офф турнира "Шериф" не прошел. Молдавская команда заняла четвертое место, набрав 1 зачетный пункт.

Топ-5 выглядит следующим образом:

1. Вана ("Арис" Лимасол) – 30
2. Владан Ковачевич ("Ракув") – 27
3. Андрей Лунев ("Карабах") – 23
4-5. Максим Коваль ("Шериф") – 22
4-5. Кьел Схерпен ("Штурм") – 22

Читайте такжеШериф интересуется голкипером Карпат Кожухарем, Молдова заинтересована в его натурализации
По теме
yellow-arrow
Бабич: Шахтер не соответствует уровню ЛЧ, а вот Лига Европы им вполне по зубам
yellow-arrow
Зубков: Марсель? Будем расспрашивать у Малиновского об этой команде
yellow-arrow
10 фактов - известных и не очень - о будущем сопернике Шахтера
Максим Коваль Шериф (Тирасполь)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UEFA
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости