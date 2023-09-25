Шериф интересуется голкипером Карпат Кожухарем, Молдова заинтересована в его натурализации

Многократный и почти постоянный чемпион Молдовы тираспольский "Шериф" интересуется основным голкипером " Карпат " Андреем Кожухарем.

При этом, как сообщает ТаТоТаке, федерация футбола Молдовы планирует предложить Кожухарю смену футбольного гражданства, чтобы заиграть его за сборную своей страны. В этом лично заинтересован главный тренер Молдовы – Сергей Клещенко.

24-летний Кожухарь родился в Кишиневе. Был заигран за сборные Украины U-18, U-19 и U-21. Его контракт с "Карпатами" истекает летом следующего года.

Также стоит отметить, что на данный момент первым вратарем тираспольского клуба есть другой украинец - Максим Коваль.