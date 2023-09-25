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Шериф интересуется голкипером Карпат Кожухарем, Молдова заинтересована в его натурализации
Андрей Кожухарь был заигран за юношеские и молодежную сборные Украины
fckarpaty.org.ua
Многократный и почти постоянный чемпион Молдовы тираспольский "Шериф" интересуется основным голкипером "
При этом, как сообщает ТаТоТаке, федерация футбола Молдовы планирует предложить Кожухарю смену футбольного гражданства, чтобы заиграть его за сборную своей страны. В этом лично заинтересован главный тренер Молдовы – Сергей Клещенко.
24-летний Кожухарь родился в Кишиневе. Был заигран за сборные Украины U-18, U-19 и U-21. Его контракт с "Карпатами" истекает летом следующего года.
Также стоит отметить, что на данный момент первым вратарем тираспольского клуба есть другой украинец - Максим Коваль.
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