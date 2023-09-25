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Шериф интересуется голкипером Карпат Кожухарем, Молдова заинтересована в его натурализации

Первая лига
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Андрей Кожухарь был заигран за юношеские и молодежную сборные Украины

Шериф интересуется голкипером Карпат Кожухарем, Молдова заинтересована в его натурализации

fckarpaty.org.ua

Новина українською

Многократный и почти постоянный чемпион Молдовы тираспольский "Шериф" интересуется основным голкипером "Карпат" Андреем Кожухарем.

При этом, как сообщает ТаТоТаке, федерация футбола Молдовы планирует предложить Кожухарю смену футбольного гражданства, чтобы заиграть его за сборную своей страны. В этом лично заинтересован главный тренер Молдовы – Сергей Клещенко.

24-летний Кожухарь родился в Кишиневе. Был заигран за сборные Украины U-18, U-19 и U-21. Его контракт с "Карпатами" истекает летом следующего года.

Также стоит отметить, что на данный момент первым вратарем тираспольского клуба есть другой украинец - Максим Коваль.

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В статье: Молдова Шериф (Тирасполь) Андрей Кожухарь Карпаты (Львов)
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Источник:
ТаТоТаке

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