  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Шахтер – Марсель. АУДИО онлайн трансляция первого матча 1/16 финала Лиги Европы
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер – Марсель. АУДИО онлайн трансляция первого матча 1/16 финала Лиги Европы

Лига Европы
Обновлено

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок

Шахтер – Марсель. АУДИО онлайн трансляция первого матча 1/16 финала Лиги Европы

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

UA-Футбол организует комментарий поединка 1/16 финала второго по значимости клубного европейского турнира между донецким "Шахтером" и французским "Марселем".

Читайте такжеПушич: Я думаю, что лучше проиграть 1:5, чем 0:1

Команда Марино Пушича начинает свой путь в плей-офф Лиги Европы. Соперник уже на старте непростой – крепкий середняк чемпионата Франции. Смогут ли "горняки" добиться положительного результата в первой части дуэли? Какую тактику на поединок выберет наставник "Шахтера"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 15 февраля – в 19:40 по киевскому времени.

Комментатор: Владимир Зуев

По теме
yellow-arrow
Пиоли: Тот факт, что "Милан" никогда не выигрывал Лигу Европы - придает дополнительную мотивацию
yellow-arrow
Степаненко: Создали много моментов, но где-то пропустили из-за своих ошибок
yellow-arrow
Стали известны номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
Лига Европы Шахтер (Донецк) Марсель Трансляция Аудио онлайн стрим
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский Владимир Зуев
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости