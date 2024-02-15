Шахтер – Марсель. АУДИО онлайн трансляция первого матча 1/16 финала Лиги Европы

UA-Футбол организует комментарий поединка 1/16 финала второго по значимости клубного европейского турнира между донецким "Шахтером" и французским "Марселем".

Команда Марино Пушича начинает свой путь в плей-офф Лиги Европы. Соперник уже на старте непростой – крепкий середняк чемпионата Франции. Смогут ли "горняки" добиться положительного результата в первой части дуэли? Какую тактику на поединок выберет наставник "Шахтера"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 15 февраля – в 19:40 по киевскому времени.

Комментатор: Владимир Зуев