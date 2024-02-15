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Федецкий: Не считаю Марсель фаворитом. Склоняюсь к победе Шахтера 2:1

Лига Европы
Обновлено

Артем Андреевич излучает оптимизм

Федецкий: Не считаю Марсель фаворитом. Склоняюсь к победе Шахтера 2:1

Скриншот: Пряма Червона на YouTube

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Бывший защитник сборной Украины и "Шахтера" Артем Федецкий поделился ожиданиями от первого матча 1/16 финала Лиги Европы между "горняками" и "Марселем", который сегодня, 15 февраля, состоится в Гамбурге.

– Я не считаю "Марсель" фаворитом. Да, в составе "горожан" есть несколько ярких футболистов, но французскому гранду не хватает стабильности. А молодой возраст "горняков" не должен вводить в заблуждение. "Шахтер" нынешнего образца – настоящий боец с богатым международным опытом. Я не собираюсь называть победителя в этой паре по итогам двух матчей, но сегодня в Гамбурге верх возьмут номинальные хозяева – 2:1.

– Похоже, на Ваш выбор не повлияли даже неубедительные действия "горняков" в спаррингах на последнем турецком сборе.

– На этом этапе подготовки результаты – не главное. Не исключено, что тренерский штаб наигрывал новые тактические схемы или просматривал тех же новичков на других позициях, чтобы иметь полную информацию об их возможностях. Думаю, чего стоит "Шахтер", мы увидим только в Гамбурге.

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– А может, на игре дончан в Турции сказалось отсутствие из-за травмы капитана команды Тараса Степаненко, который является лидером не только на поле, но и в раздевалке?

– На эту тему можно долго дискутировать. В том, что Тараса, ключевого игрока, в Турции не хватало, никто не сомневается. Но я не думаю, что на этом сборе перед футболистами ставили задачу в каждом спарринге действовать через не могу и обязательно побеждать.

– На ваш взгляд, наставник Марино Пушич сегодня бросит в бой кого-то из зимних новичков?

– Думаю, что кто-то из них в Гамбурге дебютирует. Однако костяк команды составят те игроки, которые прошлой осенью выступали в Лиге чемпионов и заставляли капитулировать "Барселону".

– То, что "Шахтер" сумел сохранить в своих рядах Георгия Судакова, это плюс?

– Однозначно. Судаков должен помочь "Шахтеру" достойно завершить текущий сезон, а уже в летнее трансферное "окно" определиться с дальнейшей футбольной карьерой.

– Многие эксперты считают, что весомым "козырем" французского гранда будет преимущество в игровой практике, все же, для "Шахтера" это первый официальный поединок в 2024 году.

– Я бы не переоценивал значение этого фактора. "Горняки" прекрасно осознают значение поединка в Гамбурге, поэтому за максимальный настрой можно не переживать. А безумная поддержка болельщиков будет способствовать желанию продемонстрировать свои лучшие качества. Да, в составе "Марселя" есть индивидуально сильные футболисты, но надеюсь, что благодаря командной игре "горняки" не позволят им быть на виду.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
15.02.2024 в 19:04
опять ФЕДЯ мимо
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Комментарии 2
alex.belogubko (одесса)
15.02.2024 в 19:04
опять ФЕДЯ мимо
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0
2
aleks68
15.02.2024 в 19:16
ты всегда мимо лопух.и с черноморцем и со сборной и т.д..только тявкаешь как моська
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