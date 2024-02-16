Срна: Конечно, Шевченко переживает за Шахтер

Президент УАФ Андрей Шевченко присутствовал на первом матче 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер" - "Марсель" (2:2). Шевченко смотрел поединок на трибунах вместе со спортивным директором "горняков" Дарио Срна.

После окончания игры Срна рассказал о впечатлениях Шевченко от игры донецкого клуба.

"Конечно, он переживает за украинский клуб, за "Шахтер". Он рад, что "Шахтер" показывает такой футбол, что бьемся за очки для украинского футбола", - отметил Срна.

Напомним, ответный поединок между командами пройдет 22 февраля в Марселе. Начало встречи - в 22:00 по Киеву.