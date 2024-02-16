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Срна: Конечно, Шевченко переживает за Шахтер
Глава УАФ посетил матч "горняков" в Гамбурге
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент УАФ Андрей Шевченко присутствовал на первом матче 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер" - "Марсель" (2:2). Шевченко смотрел поединок на трибунах вместе со спортивным директором "горняков" Дарио Срна.
После окончания игры Срна рассказал о впечатлениях Шевченко от игры донецкого клуба.
"Конечно, он переживает за украинский клуб, за "Шахтер". Он рад, что "Шахтер" показывает такой футбол, что бьемся за очки для украинского футбола", - отметил Срна.
Напомним, ответный поединок между командами пройдет 22 февраля в Марселе. Начало встречи - в 22:00 по Киеву.
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