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Срна: Конечно, Шевченко переживает за Шахтер

Лига Европы

Глава УАФ посетил матч "горняков" в Гамбурге

Срна: Конечно, Шевченко переживает за Шахтер

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент УАФ Андрей Шевченко присутствовал на первом матче 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер" - "Марсель" (2:2). Шевченко смотрел поединок на трибунах вместе со спортивным директором "горняков" Дарио Срна.

После окончания игры Срна рассказал о впечатлениях Шевченко от игры донецкого клуба.

"Конечно, он переживает за украинский клуб, за "Шахтер". Он рад, что "Шахтер" показывает такой футбол, что бьемся за очки для украинского футбола", - отметил Срна.

Напомним, ответный поединок между командами пройдет 22 февраля в Марселе. Начало встречи - в 22:00 по Киеву.

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Андрей Шевченко Дарио Срна Шахтер (Донецк) Марсель УАФ
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1 голосов
Источник:
Террикон
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Петруха
16.02.2024 в 12:02
Ага, чуть не обокакался с горя!
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0
2
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Комментарии 2
Петруха
16.02.2024 в 12:02
Ага, чуть не обокакался с горя!
Ответить
0
2
aleks68
16.02.2024 в 16:04
ты хотя бы подмылся убогий?
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0
0

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