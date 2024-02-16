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Лучший матч Лунина, которого могло не быть, и самый неоднозначный поединок Шахтера при Пушиче. Обзор еврокубков
Аудиомнение #248
Олександр Приходько UA-Футбол
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"Шахтер" сложно вкатывается обратно в сезон перестрелкой с "Марселем". Куча факторов повлияла на итоговый результат, однако позитив есть и его даже чуть больше, чем негатива. Выход "горняков" из-под прессинга, интересный правый фланг, появление Степаненко, классное выступление Андрея Лунина, необязательная красная Упамекано и изолированный Кейн – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.
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Таймкоды:
00:48 – "Шахтер" – "Марсель" (2:2);
08:24 – О матчах Лиги чемпионов;
16:12 – О перформансе Лунина;
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