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Лучший матч Лунина, которого могло не быть, и самый неоднозначный поединок Шахтера при Пушиче. Обзор еврокубков

Лига Европы

Аудиомнение #248

Лучший матч Лунина, которого могло не быть, и самый неоднозначный поединок Шахтера при Пушиче. Обзор еврокубков

Олександр Приходько UA-Футбол

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

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"Шахтер" сложно вкатывается обратно в сезон перестрелкой с "Марселем". Куча факторов повлияла на итоговый результат, однако позитив есть и его даже чуть больше, чем негатива. Выход "горняков" из-под прессинга, интересный правый фланг, появление Степаненко, классное выступление Андрея Лунина, необязательная красная Упамекано и изолированный Кейн – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

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Таймкоды:

00:48 – "Шахтер" – "Марсель" (2:2);

08:24 – О матчах Лиги чемпионов;

16:12 – О перформансе Лунина;

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