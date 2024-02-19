Шахтер провел тренировку в Гамбурге: впереди ответный матч с Марселем

"Шахтер" продолжает подготовку ко второму матчу Лиги Европы с "Марселем", который пройдет во Франции. В воскресенье, 18 февраля, подопечные Марино Пушича провели занятия на тренировочной базе немецкого "Гамбурга".

Начав с посещения тренажерного зала, далее "оранжево-черные" отработали сессию на футбольном поле, которая состояла из разминки, упражнений на держание мяча и двусторонней игры 11 на 11. После обеда футболистов ждал видеоанализ с разбором первого поединка с французами.

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Напомним, ответный матч стыкового раунда Лиги Европы УЕФА "Марсель" - "Шахтер" состоится 22 февраля на арене французского клуба "Стад де Марсель". Игра начнется в 21:00 по местному времени (22:00 по Киеву). Первая игра завершилась ничьей - 2:2.