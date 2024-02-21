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Маркевич: Смена тренера в Марселе может положительно повлиять на микроклимат в команде
Мирон Богданович поделился ожиданиями от матча Марселя и Шахтера
Олександр Приходько, UA-Футбол
Известный украинский тренер, наставник "Карпат" Мирон Маркевич поделился ожиданиями от ответного матча "Шахтера" против "Марселя" в
– На мой взгляд, смена у руля "Марселя" может пойти ему на пользу. В таких случаях, особенно перед ответственными поединками, это сплачивает команду, заставляет действовать через не могу, чтобы произвести впечатление на нового главного тренера.
- Но Жан-Луи Гассе, заменивший Дженнаро Гаттузо, отнюдь не принадлежит к когорте топ-наставников.
- Здесь важно, что это опытный специалист, хорошо знакомый с "кухней" французского футбола. В конце концов, и за "горожан" выступает немало возрастных игроков, и у Гассе не будет проблем с внесением нужных коррективов. Главное, что эта пертурбация может положительно повлиять на микроклимат в команде, способствовать уверенности в своих силах, а это веские рычаги, чтобы прервать уже продолжительную безвыигрышную серию.
– Каких еще "козырей" французского гранда нужно остерегаться "Шахтеру"?
- Бешеного давления со стороны марсельских фанов. И хотя "горняков" с их немалым международным опытом этим не запугать, все же нужно быть готовыми, что трибуны будут гнать свою команду вперед. Вот почему важно выстоять и не пропустить в первые 20 минут. Если хозяева забьют быстрый гол и учитывая их умение мгновенно переходить от обороны к атаке, то гостям будет трудно.
В-третьих, "горнякам" нужно быть сосредоточенными в единоборствах. У "Марселя" много индивидуально сильных исполнителей, и многое будет зависеть от того, насколько эффективно гости будут действовать в подстраховке, не будет ли свободных зон.
- По вашему мнению, скажется ли на действиях "Шахтера" отсутствие дисквалифицированного стоппера Валерия Бондаря и то, что из-за повреждения может не сыграть опорный полузащитник Тарас Степаненко?
- Не думаю, ведь у "Шахтера" – длинная скамья запасных. В центре обороны может надежно сыграть ветеран Ярослав Ракицкий, а в опорной зоне есть шанс проявить себя Дмитрию Крыськиву и Артему Бондаренко. И если они оправдают надежду главного тренера Марино Пушича, то их позиции в команде станут более крепкими.
– Тогда напоследок, за счет каких качеств "Шахтер" завтра может осложнить жизнь футболистам "Марселя"?
- Благодаря командной игре, а также умению выходить из-под прессинга, домашним заготовкам при розыгрыше стандартных положений. Кстати, в первом матче в Гамбурге, когда "горняки" быстро разыгрывали мяч у владений гостей, продуманно меняли направление атак, те заметно нервничали. В таком же ключе "Шахтеру" предстоит действовать завтра в Марселе. Победу одержит тот, кто меньше будет ошибаться у своих ворот.
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