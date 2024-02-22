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Марсель - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Марсель Шахтер: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 22.02.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Уже завтра, 23-го февраля, возобновится после зимней паузы УПЛ... К тому времени мы уже будем знать, сохранил ли наш чемпионат своего единственного представителя в еврокубках. Это определится в сегодняшнем матче Лиги Европы на "Велодроме".
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Неделю назад "Шахтер" и "Марсель" сыграли вничью 2:2. После того провансальцы уже успели сменить главного тренера. Как это отразится на игре? Узнаем из видеотрансляции.
Матч Лиги Европы состоится в четверг, 22-го февраля, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 1.
1/16 финала Лиги Европы сезона 2023/24
22.02.2024. Франция, Марсель. Стадион "Велодром".
Арбитр - Тобиас Штилер
Первый матч - 2:2 ("Фолькспаркштадион", Гамбург)
"Марсель" 22:00 "Шахтер"
Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: Megogo
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