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Пиоли - о матче ЛЕ против Ренна: Наши соперники будут очень энергичными

Лига Европы

Главный тренер Милана высказался о матче Лиги Европы

Пиоли - о матче ЛЕ против Ренна: Наши соперники будут очень энергичными

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Тренер "Милана" Стефано Пиоли прокомментировал предстоящий матч Лиги Европы против "Ренна".

"Мы играем с большой концентрацией и желанием пройти в следующий раунд. Наши соперники будут очень энергичными, особенно на старте, но мы будем готовы к ним".

Напомним, что матч "Ренн" - "Милан" состоится сегодня, 22 февраля. Начало - в 19:45.

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Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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