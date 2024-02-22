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Пиоли - о матче ЛЕ против Ренна: Наши соперники будут очень энергичными
Главный тренер Милана высказался о матче Лиги Европы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер "Милана" Стефано Пиоли прокомментировал предстоящий матч Лиги Европы против "Ренна".
"Мы играем с большой концентрацией и желанием пройти в следующий раунд. Наши соперники будут очень энергичными, особенно на старте, но мы будем готовы к ним".
Напомним, что матч "Ренн" - "Милан" состоится сегодня, 22 февраля. Начало - в 19:45.
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Источник:football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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