Нагорняк: Шахтер уже неоднократно выстреливал в матчах Лиги чемпионов, почему бы не сделать это и в Лиге Европы

Бывший игрок сборной Украины Сергей Нагорняк поделился ожиданиями от сегодняшнего матча Лиги Европы , в котором "Марсель" примет "Шахтер". В первом поединке была зафиксирована ничья 2:2.

– Изменения у руля "Марселя" перед поединком с "Шахтером" добавили интриги и работы тренерскому штабу "горняков". Ведь стало сложнее предположить, какие домашние заготовки возьмет на вооружение новый главный тренер Жан-Луи Гассе. Хотя, не думаю, что за те несколько тренировок под его руководством что-то может кардинально измениться. Скорее, приход Гассе больше заточен на улучшении микроклимата в команде.

– Кстати, в предматчевых комментариях игроки "Шахтера" также акцентировали внимание на том, что неизвестно чего ожидать сегодня от марсельцев.

- На мой взгляд, здесь важно прежде всего сосредоточиться на своей игре и не наступить на те же грабли. Ибо в Гамбурге дончане были не безгрешны в обороне, особенно на флангах. Поэтому нужно наладить подстраховку, действовать плотно, компактно и не давать хозяевам пространства, потому что у них впереди быстрые и креативные исполнители. Хотя очень многое будет зависеть и от того, сыграет ли сегодня капитан дончан Тарас Степаненко.

– Пожалуй, эта неопределенность очень беспокоит и "Марсель".

- Дело в том, что в составе "Шахтера" больше нет игрока, который выполнял бы такой значительный объем черновой работы, так умело играл в отборе. Все же будем надеяться, что Тарас сможет выйти на поле.

- Если "Шахтер" очень рассчитывает на возвращение своего капитана, то "Марсель" ожидает поддержки 12-го игрока – болельщиков.

– Этот фактор не стоит недооценивать, но и переоценивать. У футболистов "Шахтера" – немалый международный опыт выступлений как в еврокубках, так и за национальную сборную Украины, и их не запугать шумом на трибунах. Более того, это должно только стимулировать "горняков" при таких обстоятельствах продемонстрировать свои лучшие качества.

- Тогда напоследок уточните, кто сегодня победит?

– До стартового свистка команды находятся в равных условиях. Первый поединок в Германии показал, что в игре "Шахтера" есть минусы, однако и "Марсель" не без уязвимых мест. Сегодня увидим, кто лучше поработал над исправлением ошибок. "Шахтер" уже неоднократно "выстреливал" в матчах Лиги чемпионов, где шансы соперников многими экспертами оценивались выше. Об этом должны помнить испанские гранды – "Реал" и "Барселона". Так почему бы "Шахтеру" не сделать этого сегодня и в Лиге Европы?