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Азаров и Степаненко - худшие игроки Шахтера в матче с Марселем. Оценки за игру
Эгиналду - лучший в составе горняков
shakhtar.com
"Шахтер" во Франции сыграл ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Марселя".
После ничьей в первом матче 2:2,
По итогам матча статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили действия игроков на поле.
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Худшими игроками "Шахтера" по оценкам обоих сайтов стал опорник Тарас Степаненко и защитник Иракли Азаров. Да и в целом, вся линия обороны получила не лучшие оценки. Лучший игрок "горняков" - Эгиналду, он заработал пенальти, с которого гости и забили свой единственный гол.
Ну а герой матча – нестареющий форвард "Марселя" Обаменяг, который и в этом поединке (как и в первом), отметился голом и ассистом.
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