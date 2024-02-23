Пиоли высказался о поражении Милана в матче с Ренном в 1/8 финала Лиги Европы

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли высказался относительно результата ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с "Ренном" (2:3) и выхода в 1/8 турнира.

"Мы поразмышляем об этой игре, когда вернемся. Это было непростое противостояние, но нам нужно оценить еще много ситуаций.

Думаю, сегодняшний матч подтвердил, что у нас есть хороший атакующий потенциал. Однако мы должны терять меньше моментов.

Соперник провел хороший матч, они действовали напористо и интенсивно. Очевидно, что мы все же позволили им создать слишком много сегодня.

Я считаю, что вся команда с честью прошла испытание, ведь мы прошли дальше по итогам двух матчей. Это мотивирует улучшать игру", - приводит слова Пиоли Pazzi di Fanta.