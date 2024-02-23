  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Пиоли высказался о поражении Милана в матче с Ренном в 1/8 финала Лиги Европы
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пиоли высказался о поражении Милана в матче с Ренном в 1/8 финала Лиги Европы

Лига Европы

Милан прошел в следующий раунд ЛЕ

Пиоли высказался о поражении Милана в матче с Ренном в 1/8 финала Лиги Европы

Новина українською

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли высказался относительно результата ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с "Ренном" (2:3) и выхода в 1/8 турнира.

"Мы поразмышляем об этой игре, когда вернемся. Это было непростое противостояние, но нам нужно оценить еще много ситуаций.

Думаю, сегодняшний матч подтвердил, что у нас есть хороший атакующий потенциал. Однако мы должны терять меньше моментов.

Соперник провел хороший матч, они действовали напористо и интенсивно. Очевидно, что мы все же позволили им создать слишком много сегодня.

Я считаю, что вся команда с честью прошла испытание, ведь мы прошли дальше по итогам двух матчей. Это мотивирует улучшать игру", - приводит слова Пиоли Pazzi di Fanta.

Напомним, жеребьевка 1/8 Лиги Европы состоится сегодня в 13:00.

Читайте также ЛЕ. Ренн - Милан 3:2. Открытый футбол сыграл на руку Россонери
По теме
yellow-arrow
Пиоли: Ни одна из команд в 1/8 Лиги Европы не захочет встретиться с Миланом
yellow-arrow
Вирт: У Пушича был целый месяц, чтобы подготовить Шахтер, но ничего не изменилось
yellow-arrow
УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
Стефано Пиоли Ренн Милан
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
pazzidifanta
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости