Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пиоли высказался о поражении Милана в матче с Ренном в 1/8 финала Лиги Европы
Милан прошел в следующий раунд ЛЕ
Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли высказался относительно результата ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с "Ренном" (2:3) и выхода в 1/8 турнира.
"Мы поразмышляем об этой игре, когда вернемся. Это было непростое противостояние, но нам нужно оценить еще много ситуаций.
Думаю, сегодняшний матч подтвердил, что у нас есть хороший атакующий потенциал. Однако мы должны терять меньше моментов.
Соперник провел хороший матч, они действовали напористо и интенсивно. Очевидно, что мы все же позволили им создать слишком много сегодня.
Я считаю, что вся команда с честью прошла испытание, ведь мы прошли дальше по итогам двух матчей. Это мотивирует улучшать игру", - приводит слова Пиоли Pazzi di Fanta.
Напомним, жеребьевка 1/8 Лиги Европы состоится сегодня в 13:00.
Популярное сейчас
- УПЛ возвращается. Сегодня начинается вторая часть чемпионата Украины 2023/24
- К сожалению, без Шахтера. Известны все участники 1/8 финала Лиги Европы
- Бардак в обороне и злой гений Обамеянга. Марсель - Шахтер 3:1. Видео голов и обзор матча
- Пушич: Марсель больше заслуживал выхода в следующий раунд
- Милевский кардинально сменил имидж. Теперь Артем с короткой стрижкой. ФОТО
- Нелегкие будни мамы. Влада Зинченко приехала с детьми на отдых в Буковель. ФОТО