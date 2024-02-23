Вирт: У Пушича был целый месяц, чтобы подготовить Шахтер, но ничего не изменилось

Бывший вратарь "Шахтера" Юрий Вирт поделился мыслями от ответного матча "горняков" с "Марселем" (1:3) в 1/16 финала Лиги Европы. Напомним, донецкий клуб по сумме двух матчей (2:2, 1:3) выбыл из турнира.

- После первого матча этих команд надежда на положительный для "Шахтера" результат была. Однако, счет поединка во Франции - справедливый. И то, что дальше идет "Марсель", тоже вполне логично. Соперники были более агрессивными, создали много моментов, забили три гола. Снова приходится констатировать неприятный факт: "Шахтер" легко пропускает. Первый гол, фактически, сами себе привезли, а во втором и третьем хватало ошибок целой группы "горняков".

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- После стартового свистка показалось, что Пушич поставил перед командой задачу удивить "Марсель" активностью в атаке, заставить соперника ошибиться и забить быстрый гол...

- "Шахтер" действительно неплохо начал - за счет длинных передач пытался быстро доставлять мяч на чужую половину, однако гол в ворота "Марселя" случился из-за простых ошибок хозяев поля. Конечно, нужно отметить и Эгиналду, который своими индивидуальными действиями заставил оппонента сфолить. Забить быстрый гол мечтает каждая команда, но потом этот успех нужно закрепить и удержать. Однако, "Шахтер" после этого допускал слишком много брака.

- Сказалось отсутствие игровой практики у "горняков" из-за зимней паузы?

- Нет, этого не ощущалось. "Марсель" нынче не в лучшем состоянии, поэтому значительной разницы в готовности команд я не заметил. Разница была только в одном - в количестве ошибок в обороне.

- Отсутствие Бондаря и вынужденный выход Ракицкого в стартовом составе действительно стали для "Шахтера" значительной проблемой?

- Дело не в этом. Ошибалась много вся команда. Особенно катастрофическим был брак при выходе из обороны в атаку, когда соперник быстро и относительно легко перехватывал мяч, и создавал серьезную угрозу воротам Ризныка. Часто ошибался и Конопля, и Бондаренко. Поэтому, отсутствие Бондаря здесь ни при чем...

- Возможно, надо все-таки сделать поправку на так называемый "весенний" футбол, который всегда непросто дается украинским командам в евротурнирах?

- Какая разница? Все эти разговоры о весеннем, летнем, или осеннем футболе, - это только оправдание. На таком уровне просто нельзя допускать таких грубых ошибок, вот и все. Соперники за такое сразу наказывают, и "Марсель", хоть и в не лучшем состоянии, исключением не стал. Отмечу, что "Шахтер" очень много стандартов проиграл. И нам еще повезло, что хозяева поля в таких случаях били прямо в руки Ризныку

- Мог ли Марино Пушич лучше подготовить "Шахтер" к противостоянию с "Марселем"?

- Конечно, мог. У него для этого был целый месяц - достаточно времени, чтобы построить игру. Однако, к сожалению, пока ничего не изменилось. Впереди еще очень много работы!

- Что скажете о заменах, сделанных наставником "горняков"?

- Их нужно было делать раньше. Пушич начал выпускать новых футболистов только на 83-й минуте, хотя изменения напрашивались сразу после второго пропущенного гола. А тем, кто вышел в самой концовке встречи, тренер "Шахтера" просто дал немного поиграть, и все. Где-то с 75-й минуты в бой нужно было бросать атакующих исполнителей, менять уставших Сикана и Бондаренко, и Зубкова, который провел не лучший матч.

- Можете похвалить хоть кого-то из состава "Шахтера"?

- Разве что Судакова, который неплохо работал с мячом, пытался начинать быстрые атаки, и гол с пенальти забил. И еще Эгиналду надо похвалить за заработанный 11-метровый.

- Вам не кажется, что "Шахтеру" просто не повезло с жеребьевкой?

- Жребий как раз очень благосклонным к "горнякам" был. В этой Лиге Европы могли более неприятные соперники попасться на пути. Но уж, как есть... Даже проблемный "Марсель" сейчас нам не по зубам. Конечно, выводы будут.

- Выступление "Шахтера" можно считать провальным?

- Такой вывод будет неправильным. В нынешней ситуации считаю положительным уже тот факт, что представитель Украины вышел в евровесну, попал в число участников плей-офф. Конечно, реальность для "Шахтера" пока жестокая - команда далека от возможности двигаться в таких турнирах дальше, и все это понимают. К сожалению, несмотря на хорошую комплектацию, кондиций нужных команд не достигла, и надежд руководства клуба пока что не оправдала, - подытожил Вирт.