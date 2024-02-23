Косырин: Снова весенний футбол в исполнении Шахтера был обречен на неудачу

Экс-игрок сборной Украины Александр Косырин поделился мыслями от ответного матча "горняков" с "Марселем" (1:3) в 1/16 финала Лиги Европы. Напомним, донецкий клуб по сумме двух матчей (2:2, 1:3) выбыл из турнира.

"Чуда не произошло. Уже в который раз украинская команда наступила на те же грабли. Снова весенний футбол в ее исполнении после зимней паузы был обречен на неудачу. Более того, ранний вылет нашего ведущего клуба – "Шахтера" из Лиги Европы привел к тому, что в еврокубковом сезоне 2025-2026 годов Украину будет представлять лишь четыре команды. Печально.

Где-то до 20 минуты украинцы действовали удачно, забили быстрый гол, контролировали ход событий на поле. Так было и в начале второго тайма. Это свидетельствует о том, что с функциональной подготовкой у "горняков" не все в порядке, впрочем, и с игровой практикой тоже. Потому что одно дело участвовать в официальных матчах и совсем другое – в спаррингах да еще и с малоизвестными визави, которые напоминали тренировки с повышенной ответственностью. Вот в Марселе усталость "горняков" в ключевые моменты и дала о себе знать. Стоило хозяевам взять на вооружение прессинг, как они сразу же сравняли счет, создали еще два голевых момента. А когда прибавили обороты в конце матча, то, воспользовавшись ошибками гостей, забили еще дважды.

Почему тренер делал замены только в конце игры? Об этом лучше у него поинтересоваться. Его же марсельский коллега Жан-Луи Гассе как раз угадал с заменами, в частности, Исмаила Сарр, появившись на поле, вскоре вывел "горожан" вперед. Хотя бросалось в глаза, что не только с физическими кондициями есть проблемы, а неудачно действуют Иракли Азаров, Артем Бондаренко, Александр Зубков, что очень трудно после травмы Тарасу Степаненко.

Обидно, потому что по большому счету "горожане" ничем не поразили. В их действиях также были перепады, однако гости этим не воспользовались. Я убежден, что если бы эти соперники выясняли отношения прошлой осенью, то ближе к победе были бы "горняки". Но имеем то, что имеем.

"Шахтер" сыграл хуже, чем ожидалось. Создавалось впечатление, что "горняки" не знают, благодаря чему смогут склонить чаши весов в свою сторону. Впрочем, это уже проблемы "Шахтера". А боссы "Марселя" могут собой гордиться. Приход Гассе способствовал сплочению команды, угадал он и с заменой. Правило, что после замены рулевого команда перевоплощается и побеждает в 2-3 поединках подряд, снова сработало. Остается только запастись терпением и узнать, сумеют ли марсельцы под руководством Гассе проявить себя в чемпионате Франции", - сказал Косырин.