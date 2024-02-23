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Велодром выявил разницу в классе между Шахтером и Марселем – Пушич ее не скрыл. Обзор еврокубков
Аудиомнение #249
Шахтар
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Итоги евровесны "Шахтера" и причины поражения "горняков" в ответном поединке с "Марселем". Также немного говорим о матчах Лиги чемпионов. Провальный перформанс Степаненко и его партнеров, сравнение кадрового потенциала украинского гранда и провансальцев. Мог ли Пушич помочь своей команде в перерыве? Все ответы – внутри подкаста.
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Таймкоды:
00:50 – "Марсель" – "Шахтер" (3:1);
07:44 – "Наполи" – "Барселона" (1:1);
13:54 – "Порту" – "Арсенал" (1:0);
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