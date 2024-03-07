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Спарта - Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Спарта - Ливерпуль: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 07.03.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В 1/8 финала Лиги Европы сойдутся лидеры чемпионата Чехии и чемпионата Англии. "Спарта" и "Ливерпуль" находятся в разных "весовых категориях", но это не значит, что все решено.
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Матч Лиги Европы состоится в четверг, седьмого марта, в 19:45. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 1.
1/8 финала Лиги Европы. Первый матч
7 марта, 19:45. "epet ARENA" (Прага)
Главный арбитр: Хосе Мария Санчес Мартинес (Испания)
"Спарта" Прага - "Ливерпуль". 19:45
Прямая трансляция: Megogo Футбол 1
Трансляція матчу Спарта - ЛіверпульСмотреть трансляцию
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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