Спарта - Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

В 1/8 финала Лиги Европы сойдутся лидеры чемпионата Чехии и чемпионата Англии. "Спарта" и "Ливерпуль" находятся в разных "весовых категориях", но это не значит, что все решено.

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Матч Лиги Европы состоится в четверг, седьмого марта, в 19:45. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 1.

1/8 финала Лиги Европы. Первый матч

7 марта, 19:45. "epet ARENA" (Прага)

Главный арбитр: Хосе Мария Санчес Мартинес (Испания)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 1