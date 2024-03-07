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Марсель - Вильярреал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Марсель - Вильярреал: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 07.03.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Марсель - Вильярреал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

shakhtar.com

Новина українською

Одно из многих топ-противостояний на стадии 1/8-ой финала Лиги Европы. Встречаются два амбициозных представителя рейтинговых чемпионатов.

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Матч Лиги Европы состоится в четверг, седьмого марта, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 2.

Лига Европы. 1/8 финала, 1-й матч

7 марта. Марсель, Велодром

"Марсель" – "Вильярреал" 22:00

Трансляция – Megogo

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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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