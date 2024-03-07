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Марсель - Вильярреал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Марсель - Вильярреал: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 07.03.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
shakhtar.com
Одно из многих топ-противостояний на стадии 1/8-ой финала Лиги Европы. Встречаются два амбициозных представителя рейтинговых чемпионатов.
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Матч Лиги Европы состоится в четверг, седьмого марта, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 2.
Лига Европы. 1/8 финала, 1-й матч
7 марта. Марсель, Велодром
"Марсель" – "Вильярреал" 22:00
Трансляция – Megogo
Трансляція матчу Марсель - ВільярреалСмотреть трансляцию
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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