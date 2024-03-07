Два фаната Брайтона получили ножевые ранения в Риме после нападения банды грабителей в масках

Два болельщика "Брайтона" подверглись ножевому нападению в Риме перед матчем их команды против местной "Ромы", сообщает Daily Mail.

По информации источника, двое мужчин в возрасте 28 и 29 лет были доставлены в больницу с "незначительными ножевыми ранениями" на бедрах после нападения банды из семи человек, на шести из которых была надета маска. У фанатов украли поясную сумку с документами и кошельки. Полиция продолжает расследование.