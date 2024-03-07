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Два фаната Брайтона получили ножевые ранения в Риме после нападения банды грабителей в масках
Неприятные приключения в столице Италии
Football Italia
Два болельщика "Брайтона" подверглись ножевому нападению в Риме перед матчем их команды против местной "Ромы", сообщает Daily Mail.
По информации источника, двое мужчин в возрасте 28 и 29 лет были доставлены в больницу с "незначительными ножевыми ранениями" на бедрах после нападения банды из семи человек, на шести из которых была надета маска. У фанатов украли поясную сумку с документами и кошельки. Полиция продолжает расследование.
Матч 1/8 финала Лиги Европы между "Ромой" и "Брайтоном" состоится
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