Клопп - про дубль Нуньеса в ворота Спарты: Сейчас Дарвин ещё не на пике формы

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался об игре нападающего команды Дарвина Нуньеса после первого матча 1/8 финала Лиги Европы против "Спарты" (5:1).

"Первый сезон у него был более чем удачный, но ему пришлось адаптироваться - вот и всё.

Он любит играть за эту команду вместе с этими ребятами, и у него неплохо получается.

Сейчас Дарвин ещё не на пике формы. Может ли он прогрессировать? Да. Представляет ли он всё время угрозу сопернику? Да", - приводит слова Клоппа BBC.