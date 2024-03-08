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Клопп - про дубль Нуньеса в ворота Спарты: Сейчас Дарвин ещё не на пике формы
Немецкий специалист видит большой потенциал в Дарвине
Be Soccer
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался об игре нападающего команды Дарвина Нуньеса после первого матча 1/8 финала Лиги Европы против "Спарты" (5:1).
"Первый сезон у него был более чем удачный, но ему пришлось адаптироваться - вот и всё.
Он любит играть за эту команду вместе с этими ребятами, и у него неплохо получается.
Сейчас Дарвин ещё не на пике формы. Может ли он прогрессировать? Да. Представляет ли он всё время угрозу сопернику? Да", - приводит слова Клоппа BBC.
Напомним, уругвайский форвард активно поучаствовал в разгроме "Спарты", дважды отличившись в воротах соперника.
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