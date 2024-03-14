Брайтон - Рома. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

В первом матче "Роме" удалось превзойти все возможные ожидания, буквально не заметив своего соперника. Кажется, что судьба противостояния уже решена, но что, если "Брайтон" тоже приготовил сюрпризы подопечным всё ещё непобедимого Де Росси?

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Лига Европы. 1/8 финала (ответный матч)

14 марта, 22:00. "Амекс" (Брайтон)

Главный арбитр: Феликс Цвайер (Германия)

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