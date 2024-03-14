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Брайтон - Рома. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Брайтон - Рома: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 14.03.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Брайтон - Рома. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ciro De Luca/NurPhoto

Новина українською

В первом матче "Роме" удалось превзойти все возможные ожидания, буквально не заметив своего соперника. Кажется, что судьба противостояния уже решена, но что, если "Брайтон" тоже приготовил сюрпризы подопечным всё ещё непобедимого Де Росси?

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Лига Европы. 1/8 финала (ответный матч)
14 марта, 22:00. "Амекс" (Брайтон)
Главный арбитр: Феликс Цвайер (Германия)

"Брайтон" - "Рома". 22:00

Прямая трансляция: Megogo Футбол 10

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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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