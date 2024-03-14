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Брайтон - Рома. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Брайтон - Рома: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 14.03.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ciro De Luca/NurPhoto
В первом матче "Роме" удалось превзойти все возможные ожидания, буквально не заметив своего соперника. Кажется, что судьба противостояния уже решена, но что, если "Брайтон" тоже приготовил сюрпризы подопечным всё ещё непобедимого Де Росси?
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Лига Европы. 1/8 финала (ответный матч)
14 марта, 22:00. "Амекс" (Брайтон)
Главный арбитр: Феликс Цвайер (Германия)
"Брайтон" - "Рома". 22:00
Прямая трансляция: Megogo Футбол 10
Трансляція матчу Брайтон - РомаСмотреть трансляцию
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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