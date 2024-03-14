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Директор Милана - о матче Лиги Европы: У нас есть преимущество, но мы должны верить, что на табло 0:0

Лига Европы
Обновлено

Джорджо Фурлани рассказал о предстоящем матче Лиги Европы

Директор Милана - о матче Лиги Европы: У нас есть преимущество, но мы должны верить, что на табло 0:0

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Генеральный директор "Милана" Джорджо Фурлани прокомментировал предстоящий матч против пражской "Славии".

"Сегодняшний вечер важен, Лига Европы - это соревнование, которое мы никогда не выигрывали. Мы хотели бы попробовать.

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Мы начнем игру с 4:2, но мы должны верить, что на табло 0:0".

Напомним, что матч "Славия Прага" - "Милан" состоится 14 марта. Начало - в 19:45.

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Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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