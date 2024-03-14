Лига Европы
Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Директор Милана - о матче Лиги Европы: У нас есть преимущество, но мы должны верить, что на табло 0:0
Джорджо Фурлани рассказал о предстоящем матче Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный директор "Милана" Джорджо Фурлани прокомментировал предстоящий матч против пражской "Славии".
"Сегодняшний вечер важен, Лига Европы - это соревнование, которое мы никогда не выигрывали. Мы хотели бы попробовать.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Мы начнем игру с 4:2, но мы должны верить, что на табло 0:0".
Напомним, что матч "Славия Прага" - "Милан" состоится 14 марта. Начало - в 19:45.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Черноморец сделал заявление по поводу невернувшегося тренера из-за границы
- "Не промажь 11-метровый!" Сборная Украины отправилась на решающие матчи отбора на Евро-2024
- Хватило одного слова. В Борнмуте отреагировали на дебютный гол Забарного
- Барса в Мадриде и инспекция Манчестера. Расписание футбола на 11 – 17 марта
- Даже тренер не смог повторить. Джорджина Родригес выжала 235 килограммов ногами во время тренировки. ВИДЕО
- Когда утро действительно доброе. Ирина Морозюк порадовала фанатов откровенным фото. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн