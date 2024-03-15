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Хаби Алонсо прокомментировал эпичный камбэк Байера в матче 1/8 финала ЛЕ с Карабахом

Лига Европы

Интервью Хаби после одного из тяжелейших матчей в сезоне

Хаби Алонсо прокомментировал эпичный камбэк Байера в матче 1/8 финала ЛЕ с Карабахом

Fussball News

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Главный тренер леверкузенского "Байера" Хаби Алонсо прокомментировал победу над азербайджанским "Карабахом" (3:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Первая встреча завершилась вничью - 2:2.

"Сегодня это было не лучшее наше выступление, но мы все равно смогли победить с душой и страстью. Мы хорошо отреагировали.

Оглядываясь назад, не стал бы ставить другой состав, потому что невозможно всегда использовать одних и тех же футболистов", - сказал испанец в интервью RTL.

В 14:00 сегодня пройдёт жеребьёвка четвертьфиналов ЛЕ, где подопечные Алонсо узнают своего будущего соперника.

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Хаби Алонсо Лига Европы Байер (Леверкузен) Карабах (Агдам)
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Источник:
Fussball.news
Опубликовал: Александр Бураков
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