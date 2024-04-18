У гостей есть только надежда. Аталанта – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 18.04.2024

Лига Европы, 1/4 финала

Второй матч (результат первого поединка 0:3)

18 апреля, 22:00. "Джевисс Стедиум" (Бергамо)

Главный арбитр: Франсуа Летексье (Франция)

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"Аталанта" в прошлом поединке ошарашила не только "Ливерпуль", но и всю футбольную Европу. Возможно, проход итальянцев в этом противостоянии не произвел бы такого фурора, но поражение 0:3 на "Энфилде" – это невероятный провал команды Клоппа. Лишь второй раз в карьере немца в Англии его команда разгромно уступила дома (первый раз – против "Реала" 2:5) в еврокубках. Однако на этот раз хоть и минимальный, но все равно шанс на камбек.

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Новости Аталанты

В прошлом поединке бергамаски потеряли очки в противостоянии с “Вероной”. Подопечные Гасперини забили два быстрых гола. Из них в двух участвовал главный герой противостояния на “Энфилде” Джанлука Скамакка. Он сначала открыл счет после передачи Копмайнерса, а затем и сам оформил ассист. Но после перерыва "Верона" тоже дважды отличились, установив окончательные цифры на табло 2:2.

В настоящее время "Аталанта" находится на шестом месте в турнирной таблице Серии А. Ничья с "Вероной" ударила по лигочемпионовским амбициям команды Гасперини. Теперь бергамаски уступают четвертой "Болонье" восемью очками, пусть и имеют еще один матч в запасе. В общей сложности "Аталанта" должна провести еще семь встреч в рамках итальянского чемпионата и также есть ответный матч в полуфинале Кубка Италии. Однако и можно надеяться на путевку в ЛЧ благодаря победе в Лиге Европы.

Кадры хозяев

Единственной потерей "Аталанты" является защитник сборной Италии Джорджо Скальвини. Он пропустил последние четыре матча из-за травмы, не сыграет и сегодня.

Новости Ливерпуля

Поражение от "Аталанты" мерсисайдцы закрепились проигрышем "Кристал Пэлас". Да еще и этот матч также проходил на "Энфилде". В минувшее воскресенье лондонцы забили гол на 14 минуте поединка АПЛ и смогли довести этот результат 1:0 до финального свистка. “Ливерпуль” в первом тайме был сам не свой. А может, именно такой "Ливерпуль" является "своим".

Параллельно еще и "Арсенал" проиграл, поэтому "канониры" и мерсисайдцы пропустили во главу угла "Манчестер Сити". Отрыв небольшой и составляет всего два очка. Но за шесть туров до финиша это "аж два зачетных пункта". Тем не менее, у “Ливерпуля” есть шанс как и этот отрыв отыграть, так и сегодня добыть камбек. Вопрос только в том, насколько велика эта возможность?

Кадры гостей

Лазарет мерсисайдцев уменьшается. В прошлом туре АПЛ вернулись Аллисон и Александер-Арнольд, в матче с “Аталантой” уже играл Жота. В то же время Брэдли травмировался в поединке против “Пэлас”, а Матип и Тьяго все еще с повреждениями.

Последние пять матчей Аталанты и Ливерпуля

Последние пять встреч хозяев

15.04. Аталанта – Верона 2:2 (Серия А)

11.04. Ливерпуль – Аталанта 0:3 (Лига Европы)

07.04. Кальяри – Аталанта 2:1 (Серия А)

03.04. Фиорентина – Аталанта 1:0 (Кубок Италии)

30.03. Наполи – Аталанта 0:3 (Серия А)

Последние пять встреч гостей

14.04. Ливерпуль – Кристал Пэлас 0:1 (АПЛ)

11.04. Ливерпуль – Аталанта 0:3 (Лига Европы)

07.04. Манчестер Юнайтед – Ливерпуль 2:2 (АПЛ)

04.04. Ливерпуль – Шеффилд Юнайтед 3:1 (АПЛ)

31.03. Ливерпуль – Брайтон 2:1 (АПЛ)

Личные встречи между командами

11.04.2024. Ливерпуль – Аталанта 0:3 (1/4 Лиги Европы)

25.11.2020. Ливерпуль – Аталанта 0:2 (Групповой этап ЛЧ)

03.11.2020. Аталанта – Ливерпуль 0:5 (Групповой этап ЛЧ)

Ставки и коэффициенты на матч Аталанта – Ливерпуль

Прогноз на матч Аталанта – Ливерпуль от UA-Football

Последний шанс для мерсисайдцев. Они обязательно побегут вперед с первых минут, тянуть некуда. Возможно, даже и смогут забить три гола, однако и пропустить тоже должны – они это делают уже девять матчей подряд. Прогноз: Обе забьют в первом тайме (Кф 3,2).